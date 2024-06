U čemu je kiksao Most?

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić komenTirao je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović rezultate europskih izbora. Njegove predizborne prognoze pokazale su se prilično točnima, kaže.

Kako su prošle hrvatske stranke?

“Što se tiče rezultata HDZ-a, to sam govorio tjedan dana prije. Mala je izlaznost, neke je stvari bilo teško procijeniti, recimo, kako će proći DP. Očekivao sam da će Bartulica proći, ali nisam očekviao da će biti treći. Dosta stvari koje su se zanemarile u Hrvatskoj… Zašto je tako jako kiksao Most? Tko je njihov kandidat za EP, to nisu razmišljali”, govori dodajući da se znalo da s DP-ove liste u EP ide Stephen Bartulica, za Most se to nije znalo. “To je njihov veliki kiks”, kaže.

“Ljudi su realni. Ajde da je to HDZ predstavljao pa da ide na šesti, sedmi mandat s takvom pričom. Ali što će Most napraviti? Promijeniti temelje poretka EU-a? To je nerealno. Trebali su reći tko tamo ide, nisu to napravili”, govori o Mostovim incijativama oko kršćanskih temelja Europe.

“Maestralan uspjeh”

SDP je, smatra, napravio dobru kampanju. “Četiri mjesta za njih je maestralni uspjeh”, kaže Avdagić.

“Ako gledate broj glasova, HDZ ima glasova nego SDP i Možemo zajedno. To je teška poruka za lijeve stranke i poruke u Hrvatskoj o kojima će se sad morati jako dobro promisliti”, navodi Avdagić.

Valter Flego više nije u EP-u. “Kad uspoređujete da je razlika između Možemo i te koalicije, možemo reći IDS-ove, 2000 glasova, onda shvaćate koliko je IDS zapravo dobro prošao. Možemo je stranka koja drži Zagreb, njima je ovo jako loša poruka. Njihov frontmen je dobio znatno manje glasova od Kekin. Ta stranka je dobila dobru poruku, možda su trebali razmisliti o tome tko će ih zastupati. Ako ovo ljeto izgube taj neki zalet koji su imali, naći će se u velikim problemima i na lokalnim izborima. Oni su sigurno ganjali drugi mandat, možda sanjali i o trećem. Na kraju mogu biti prezadovoljni što su prešli prag”, govori.

Neuspjeh Kolakušića i uspjeh Skočak

Što se tiče neuspjeha Mislava Kolakušića i uspjeha Nine Skočak i njene GenZ liste, Avdagić kaže kako bi, da je izlaznost bila veća, Skočak padala.

“Što se tiče Kolakušića, mogu reći da sam se čudio što ga je DP stavio u prvu izbornu jedinicu i nepotrebno mu pomogli. DP bi izborio jedno mjesto u Saboru bez i sa njim. Sad se vidjelo koliko je on nebitan. On prigovara medijima da ga nije bilo, a kada je on to tražio da negdje nastupa, kad je nešto nudio… Evo, to mu je rezultat”

Potop Macronove stranke u Europi

Na pitanje o fijasku stranke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na europskim izborima, Avdagić kaže da se u tako velikim zemljama odluke rijetko donose ad hoc. Macron je već u izbornoj noći raspustio parlament i zakazao izbore za kraj mjeseca.

“Tome je sigurno prethodilo promišljanje. Činjenica je da to nisu izbori za predsjednika, Macron ostaje, nije on dao ostavku. On se više ne može kandidirati za predsjednika. Mislim da je ovo pokušaj izazivanja šoka i poruka Francuzima ‘hoćete LePen, evo, izvolite’. Mislim da oni računaju da će Macronovi liberali postići bolji rezultat u francuskom parlamentu, to je njima daleko presudnije nego pitanje sastava EP-a. Puno je izgubio, ali te rane će lakše zalizati nego ako loše prođe na unutarnjim izborima. Nije nemoguće da mu ovo prođe dobro. Onda ispada da je rezultat na EU izborima bio dobro uložena žrtva za nacionalne izbore”, govori.

“Ako ne želite naći glas naroda, onda će oni naći nekoga tko će ih slušati”, kaže Avdagić govoreći o uspjehu desnice na europskim izborima.

