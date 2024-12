Ministar Šušnjar za N1 o ograničenim cijenama namirnica: Razmišljamo o dodavanju novih proizvoda na tu listu

Podijeli :

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u Pregledu dana kod našeg Ilije Radića gdje je komentirao pregovore Hrvatske o članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Ministar je naveo prednosti članstva u OECD-u. “To je zadnji vanjskopolitički cilj Republike Hrvatske i onda smo ispunili sve vanjskopolitičke ciljeve i članstva u ozbiljnim organizacijama kojima prirpadaju sve razvijene demokracije i mislimo da je to dobro da smo u klubu najboljih i najrazvijenijih – kako u gospodarskom smislu, tako i u demokratskom smislu. To će nam donijeti bolju investicijsku poziciju na karti svijeta za investicijsku klimu, to će nam donijeti dobar kreditni rejting, koji je i sada jako dobar”, kaže Šušnjar.

Na pitanje kada će građani osjetiti da stvari idu na bolje, ministar odgovara da se u Hrvatskoj danas puno bolje živi nego ranije.

“Ljudska prava se puno više poštuju, u svakom smislu smo bitno napredovali. Neke druge stvari su podložne analizi. Kad pogledamo politikanstva itd., svjesni smo svih pritisaka koji su na građanima. Svjesni smo visokih cijena hrane. Mi nismo izolirani otok, ni u Europi, ni u svijetu. Ali u ključnim stvarima država je ragiriala i reagirat će ubuduće”, tvrdi ministar i podsjeća na mjere Vlade oko ograničavanja cijena određenih namirnica.

“Razmišljamo i o uklanjanju jabuka, ali i dodavanju novih proizvoda na tu listu, kako bismo dodatno olakšali građanima inflatorne pritiske kojima su izloženi. Iako inflacija usporava. Inflacija je sada oko 4 posto na godišnjem nivou, očekuje se dodatno smanjenje inflacije za sljedeću godinu”, poručio je Šušnjar.

Hoće li zbog članstva više stranaca kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Mostov Zvonimir Troskot je najglasniji kritičar članstva Hrvatske u OECD-u jer smatra da će to prouzrokovati mogućnost da stranci više kupuju nekretnine u Hrvatskoj, čime će cijene nekretnina opet rasti.

“Teško je odgovarati na politikanstvo. U OECD-u je 38 zemalja je članica. Mi otvaramo tržište tim zemljama, ali te zemlje su i prije mogle kupovati te nekretnine. Ja to mogu posvjedočiti iz svog prošlog života kao odvjetnik. Kolega Troskot je ekonomist pa možda nije upoznat s tim i ne zna kako tržište funkcionira. S obzirom na to da smo mi tržišna ekonomija, svi su u mogućnosti doći u Hrvatsku osnovati trgovačko društvo pa to trgovačko društvo kupi nekretnine i njima radi što je smisao tog trgovačkog društva – ostvaruje neke promete, dobiti itd.”, pojasnio je ministar.

Dodaje kako je tržište i ranije bilo otvoreno za članice Europske unije, ali i nekih drugih zemalja.

“Ne vidim tu neku krucijalnu promjenu. Mislim da je to politikanstvo i da će članstvo u OECD-u donijeti puno više benefita hrvatskom gospodarstvu, kroz BDP, proračun itd.”

Hvatanje koraka s Europkom unijom

Šušnjar kaže da je hrvatsko gospodarstvo u fazi hvatanja koraka s ostaktkom EU-a.

“To je dominantno zbog posljedica koje smo imali od našeg osamostaljenja do danas. Imali smo rat koji je bitno utjecao na gospodarsku sliku, ali i neke ranije politike. Ja sam kao privatni poduzetnik počeo u to vrijeme kada su bile neke druge vlade. Vladala je takva porezna opresija da ništa nije bilo usmjereno ka razvoju. Mi danas rastemo bitno više od prosjeka EU-a. To su bitne stvari, to je bitno reći, upoznati naše građane”, tvrdi ministar.

Osvrnuo se i na EU fondove.

“Vlada RH omogućila je kroz EU fondove da se sva infrastruktura od škola, fakulteta do privatnih zgrada, obnovi i u slučaju neke nove nepogode da smo otporniji. Bitno je da kapitalno ulažemo u industrije veće dodane vrijednosti i sami rast o kojem pričamo cijelo vrijeme i dolazak na nivo razvijenosti Europske unije će nam umanjiti sredstva iz EU-a, ona neće prestati doalziti, ali će biti manja sredstva. Bitno je i ključno da hrvatsko gospodarstvo preuzme taj zamašnjak i da organski tada rastemo i da oni pridonose hrvatskom BDP-u”, objašnjava Šušnjar.

