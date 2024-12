Vedriš: Kontrolirati cijenu 30 proizvoda je nedovoljno da bi se zaštitilo građane

Podijeli :

Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš gostovao je u N1 Studiju kod Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o gospodarskim temama.

Porast gospodarstva

Za početak, Vedriš se osvrnuo na ponudu Vlade sindikatima javnih službi o povećanju osnovice za obračun plaće po formuli 3 plus 2. Na pitanje je li ta ponuda dobra, Vedriš je odgovorio s “da i ne”.

“Ovisi kakva će biti iduća godina. Gotovo pola proračuna se puni od poreza i trošarina. Tako da, ako budu rasle cijene, da. Međutim ne, u smislu da smo već smo sad došli do granice osobnih dohodaka iz proračuna. Sve ovisi iz kojeg kuta dolazite. Najbitnije je kako to građani osjećaju. Povećanje plaća je do sada bilo kompenziranje povećanja inflacije. Ova ponuda vlade je statistički korektna jer predviđa prosječni porast inflacije od tri posto” rekao je Vedriš.

Vedriš se osvrnuo na opetovane navode Vlade o tome kako bilježimo rast gospodarstva, dok se mnogi građani žale na standard života.

“Slikovito rečeno, članovi vlade brinu o vanjskom izgledu zgrade, ali onda uđete u stanove i vidite da situacija nije bajna. Makroekonomski pokazatelji su jedno, ali realnost nešto drugo. Procjena Europske komisije za nas je bila je 2,9 posto rasta. Onda je sad revidirana na 2,2, a ako odbijete postotke od europskih fondova dolazite na 1,7. Znači mi ćemo bez fondova rasti slično kao i prosjek EU, ali s puno manjom osnovicom od ostaka EU. Statistika je veoma rastezljiva disciplina i možete podatke predstavljati na različite načine.”

Vedriš je dodao i kako je Hrvatska u gospodarskom smislu mirna do 2027. godine zbog europskih fondova, no kako bi nakon tog perioda moglo doći do problema.

“Hrvatska je u limbu, kao da smo kod zubara i primili smo injekciju. Kada izađemo vani, zaboljet će”, rekao je.

Priuštivo stanovanje

Vedriš se osvrnuo i na problematiku priuštivog stanovanja.

“Socijalno priuštivo stanovanje se odnosi na one građane koje treba zadržati da ne odu. Tu je primjetna jedna pasivnost lokalne vlasti. Evo primjerice u Zagrebu, što se dogodilo u zadnje tri godine, ništa. Nema ih (stanova) i to je pravo pitanje za aktualnu vlast. Put u pakao popločan je dobrim namjerama. Što su gradski uredi napravili, što je gradski proračun napravio da se tu potpomogne? Što se konkretno napravilo? Grad Zagreb bi trebao biti svjetionik za cijelu državu”, ocijenio je Vedriš dodavši i kako država također dijeli krivnju.

“Država mora donijeti određene zakone i regulativu. U Hrvatskoj postoje dobre namjere i puno priče ali to ne pretvaramo u djela u nekom razumnom roku, spori smo.”

Rast cijena

Vedriš se osvrnuo i na rast cijena.

“Puzajući rast cijena je stalno prisutan. Stupanj po stupanj rastu”, rekao je Vedriš dodavši kako pitanje razine potrošnje “samo po sebi, ne može biti predmet ozbiljne rasprave”.

Vedriš je ocijenio i kako je mjera od 30 kontroliranih cijena proizvoda, nedostatna.

“Građani se naprosto se utope u moru proizvoda koji kupujemo. Kontrolirati cijenu 30 proizvoda je daleko nedovoljno kako bi se zaštitilo građane. S 30 proizvoda ne možete bitno zaštiti standard građana”, rekao je.

