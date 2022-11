Bačić: DORH treba utvrditi je li počinjeno djelo kršenja međunarodnih sankcija

Podijeli:







Izvor: N1

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić rekao je u ponedjeljak da ni jedno državno tijelo u Hrvatskoj i Nizozemskoj nije dalo suglasnost za prodaju udjela u Fortenova grupi istaknuvši da DORH treba utvrditi postoji li osnovana sumnja da je počinjeno djelo kršenja međunarodnih sankcija.

“Ukoliko je došlo do kršenja i nezakonitog postupanja to ne proizvodi pravni učinak i to ništa neće promijeniti u arhitekturi vlasništva Fortenove. Kako će i na koji način taj epilog biti priveden kraju, hoće li netko odgovarati, tko će ostati bez dionica, biti kažnjen i procesuiran – to bih prepustio nadležnim tijelima za takvo postupanje”, rekao je Bačić novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a upitan o informacijama da je Sberbanka prodala svoj udjel u Fortenovi bez odobrenja nadležnih tijela RH i Nizozemske.

Upitan je država ili neko tijelo moglo spriječiti tu transakciju, Bačić je odgovorio: “Ako je nešto napravljeno protivno zakonima Republike Hrvatske, odnosno Uredbi Europske komisije kojom su utvrđene sankcije Rusiji i ako je nešto protiv toga napravljeno između trećih država – nije jasno kako bi hrvatske vlasti to mogle spriječiti samu transakciju”.

Ako transakcija predstavlja klasično kršenja sankcija, onda neće imati pravni učinak u RH

“No koliki će ona pravni učinak proizvoditi za pitanja vlasništva i poslovanja Fortenove je drugo pitanje. Ako je takva transakcija napravljena, a predstavlja klasično kršenja sankcija, onda neće imati pravni učinak u RH”, istaknuo je.

Bačić smatra kako DORH treba utvrditi postoji li osnovana sumnja da je počinjeno djelo kršenja međunarodnih sankcija.

“DORH je ovlašten, ukoliko utvrdi da je do nečega doista došlo, ići u postupak koji je zakonom predviđen”, kazao je.

Naglasio je kako je na sjednici Predsjedništva HDZ-a jasno naglašeno da treba poslati poruku da Fortenova u operativnom poslovanja funkcionira normalno. “To je zaposlenicima Fortenove, njihovim dobavljačima i kupcima to iznimno važno”, rekao je Bačić.

Podsjetio je da je vlasništvo u Fortenovi odredio bivši vlasnik Agrokora. No, zbog činjenice da je u jednom trenutku Agrokor došao pred stečaj, Vlada RH je reagirala sa Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH. Tim zakonom, naglasio je Bačić, očuvana su radna mjesta i u Hrvatskoj i u regiji, svi mali dobavljači su u cijelosti obeštećeni kao i svi mikro i srednji poduzetnici te OPG-ovi, a u najvećem dijelu i veliki dobavljači koji su bili i vjerovnici.

Banke ili fondovi, koji su davali bivšem vlasniku kredite, su u onom omjeru u kojemu su ti krediti bili u visini duga – postali su vlasnici.

Nadležne institucije provjeravaju je li došlo do kršenja sankcija

“U ovom trenutku nadležne institucije provjeravaju je li došlo do kršenja sankcija zbog toga što je Sberbanka, kao ruska banka, bila pod režimom tih sankcija. Premda je sankcijski režim EU-a donesen u srpnju, na intervenciju hrvatske Vlade ostavljena su tri dodatna mjeseca kako bi se riješilo pitanje vlasništva i udjela Sberbanke”, kazao je Bačić.

Istaknuo je i da su hrvatske institucije i Ministarstvo financija RH sudjelovale u davanju odobrenja mirovinskim fondovima da preuzmu u cijelosti 43 posto dionica Sberbanke, a u zadnjem trenutku Allianz ZB, kao jedan od mirovinskih fondova, od toga odustao.

Bačić je kazao i da je u se međuvremenu pojavila informacija da je Sberbanka prodala svoj udjel bez odobrenja nadležnih tijela RH i nadležnih tijela Nizozemske.

“U ovom trenutku niti jedno državno tijelo u Hrvatskoj i Nizozemskoj nije dalo suglasnost za to. Iz svih naših saznanja takva bi transakcija bila nezakonita tj. kršila bi režim sankcija koji je određen Rusiji”, poručio je.

Potpredsjednik HDZ-a je, upitan o sutrašnjoj sjednici saborskog Antikorupcijskog vijeća, ponovio kako se radi o “igrokazu koji ničemu ne služi”. Smatra kako se pokušava preko pojedinih osoba koje su spremne sudjelovati u tom igrokazu nanijeti politička šteta HDZ-u, Vladi i vladajućoj većini.

