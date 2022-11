Podijeli:







Izvor: Marko Prpić/Pixsell

"Čovek s mesecom u očima", pjesma koju je Balašević objavio 1993. godine, na YouTubeu je skupila gotovo milijun pregleda. Da preciziramo, Čovek s mesecom u očima skupio je 999.690 pregleda, što znači da bi danas brojka mogla prijeći milijun.

Pjesma “Čovek s mesecom u očima” objavljena je na kultnom albumu Jedan od onih života. Balašević ju je nakon nekoliko godina posvetio i svim ostalim srušenim gradovima svijeta. Prošle godine je obitelj Đorđa Balaševića baš na današnji dan objavila još jednu, živu verziju pjesmu, koju je Balašević pjevao 1994. u Sava centru u Beogradu.

Na istom albumu objavljena je pjesma Krivi smo mi, u kojoj je Balašević iznio još antiratnih stavova, a nakon tog albuma Balašević je postao omražen među tadašnjim obožavateljima režima Slobodana Miloševića.

Ovo je tekst te pjesme.

“Sumoran i nem, jablan gromom razvaljen,

zagledan u čašu preduboku.

Bio mi je stran i naizgled normalan,

al’ tad mu spazih odraz meseca u oku.

On me oslovi: ‘Pa, kako idu poslovi?’

‘Ma, idu’, progunđah, ‘u vražjeg vraga!’

Na to on planu naprasno, odmeri me sablasno,

‘Nemate vi pojma, braćo draga…’