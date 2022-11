Bauk: Nije bilo političke volje za promjenom izbornih jedinica u vladi SDP-a

Podijeli:







Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk komentirao je u N1 Studiju uživo Fortenovu i izborne jedinice.

“To je posljedica načina na koji je donesen i proveden Lex Agrokor. Činjenica je da je Sberbank trebao do kraja prošlog mjeseca izaći iz vlasničke strukture i to je napravio zadnji dan, a kako je to napravio o tome će odlučivati nizozemski sud”, kaže Bauk.

Vladini dužnosnici su rekli, dodaje, da više nikada neće biti tako velike tvrke, da će se dijelovi tvrke odvojiti u samostaln kako ne bi došlo do tog sistematskog poremećaja.

“Vladini dužnosnici vole zazivati DORH i SOA-u kad ne znaju što će, onda je najlakše reći da nije naš posao. Ova priča me podsjeća na rafineriju Sisak. Ako pratite što govore iz Vlade da to je INA-ina poslovna odluka, a iz INA-e govore da su u toj odluci složili svi dioničari, a to je i Vlada”, kaže Bauk.

Izborne jedinice

Komentirajući izborne jedinice kaže da se u javnosti često spominje izvješće Ustavnog suda iz 2010. godine, a ne spominje se formalna odluka suda da je 2014./15. godine odbio zahtjev za ocjenom ustavnosti zakona o izbornim jedinicama.

“Nije dobro da se nešto što je bilo prije dvanaest godina iz Ustavnog suda koristi kao argument pravne snage. Ako je zakon o izbornim jedinicima neustavan onda ga Ustavni sud treba ukinuti. Bilo bi dobro da Ustavni sud dio zakona oko biranja zastupnika proglasi neustavnim. Ovako Sabor nema što raditi”, smatra.

Na pitanje zašto SDP kada je bio na vlasti nije išao u promjene izbornih jedinica Bauk kaže da nije bilo političke volje.

