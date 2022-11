Bauk o Fortenovi: Sve su ovo posljedice lex Agrokora. Traljav posao

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

Još uvijek je mnogo nepoznanica oko slučaja Fortenova, no ono što se zna je da Nizozemska nije dala odobrenje za njezinu prodaju arapskom ulagaču, potvrdili su iz Vlade. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova tražilo je od Nizozemske odgovor na pitanje jesu li nizozemska tijela dala odobrenje za navedenu transakciju. Odgovor je bio – niti je odobrenje zatraženo, niti je izdano. Bauk smatra da je sve to posljedice zakona koji se donio 2017.

“Ovo što se dogodilo je izravna posljedica lex Agrokora, tako da smo došli u situaciju da se ne zna tko kupuje, kako kupuje, krše li se sanskcije protiv Rusije… U konačnici će nizozemski sud odlučivati. Ako je transakcija zakonita, provest će se, ako odluči da nije, od nje neće biti ništa rekao je Bauk.

Što se tiče sumnji da je u svemu bilo i posredovanja hrvatskih državljana, Bauk je rekao da “ako je toga bilo, onda će se očitovati DORH”.

“Zadatak politke je bio da u datom trenutku predloži i donese zakon koji bi omogućio tvrtki izlazak iz krize. Očito je posao napravljen tako traljavo da su ovo posljedice”, rekao je Bauk.

Povukao je paralelu sa zatvaranjem sisačke rafinerije. “Tada je premijer objašnjavao da je to poslovna odluka INA-e. Onda ovo može biti poslovna odluka Sberbanke. Prema tome, očito da postoje situacije kada je osim poslovnog potrebno gledati i ovaj drugi segment. Možda je premijer propustio Sisak, možda nije propustio, ali je ocijenio da je dio oko Schengena i OECD-a bitniji pa je malo popustio Mađarima.”

“Što se tiče Fortenove, kako je premijer rekao da ne zna ništa, ja znam dvostruko više. Isto ništa. U razumnom vremenu, koje možda već ističe, trebalo bi se otkriti je li došlo do kršenja zakona, kršenja sankcija”, dodao je.

Antikorupcijsko vijeće: “S ve što smo čuli je zvučalo uvjerljivo”

Anti korupcijsko vijeće o drugi tjedan nastavlja raspravu o aferi u INA-i. Vlada ne priznaje način na koji se Vijeće organiziralo, svi pozvani se nisu odazvali…

“Vjerojatno je šteta za javnost, ali ne i one koji se nisu odazvali. Možda bi bili izloženi pitanjima na koja ne bi imali uvjerljiv odgovor. Oni koji se žele odazvati pozivu i izložiti sebe javnosti i vladajućima, njihovi odgovori će se također ocjenjivati. Prvi koji se odazvao je Dragan Kovačević, imali smo napad na njega da je Uskokov optuženik i time mu se pokušala srušiti vjerodojnost, no ono što je on rekao meni je poprilično uvjerljivo. Da je premijer rekao resornom ministru da se potpiše memorandum o zatvaranju rafinerije. Tako većina funkcionira većina Vlada. Ja ne zašto HDZ-ova Vlada ne želi priznati da funkcionira kao većina drugih. Vlada, premijer, HDZ bježe od činjenice da je to njihova odluka. Drugo je opravdanje da je ovolika količina novca “na četvrtoj” razini prođe ispod radara, to je gospodin Majer na saslušanju regao da bi moglo biti da je netko namjerno zažmirio na lampicu koja upalila. Sve što smo čuli je zvučalo uvjerljivo”, komentirao je Bauk.

“Izborni zakon popraviti zbog političke higijene”

Osvrnuo se i na izborni zakon. Ustavni sud rekao je da bi idući parlamentarni izbori mogli biti neustavni ne promijeni li se zakon kada su u pitanju izborne jedinice.

“Smatram da se izborni sustav treba bazirat na pet stupova. Prvi je da stranke dobiju približno onoliko zastupnika koliko dobiju glasova, to se postiže proporcionalnim sustavom i to sad imamo Drugo je da se osigura relativno ravnomjerna regionalna zastupljenost, to se postiže izbornim jedinicama i to sad imamo. Treće je da se unutar lista građanima omogući da utječu na personalni sastav Sabora, to se postiglo preferencijalnim glasovima. Ta postojeća tri stupa treba zadržati.

Ono što treba mijenjati, prvo je jednakost vrijednosti glasa u svim dijelovima RH, to sadašnji model ne osigurava. To treba zbog političke higijene popraviti. Drugo su granice izbornih jedinica koje bi trebale pratiti teritorijalni ustroj. Imamo sada slučaj da se županije nalaze u više izbornih jedinica, Zagreb čak u četiri. Trebalo bi učiniti da se granice podudaraju. Što će Vlada odabrati, što će HDZ odabrati u okviru ovih pet stupova, mi ćemo se prema tome očitovati. Ono što čujem, prvo je mogućnost da se u okviru postojećih izbornih jedinica samo promijeni broj zastupnika koji se bira u pojedinoj jedinici, to onda zadovoljava jednaku vrijednost glasa, ali ne zadovoljava da se podudaraju s administrativnim granicama županija. A što se tiče druge ideje, da dodatno prekrajaju izborne jedinice, mislim da bi se stvorila još veća nelogičnost u sastavu jer bi se još županija trebalo podijeliti”, komentirao je Bauk.