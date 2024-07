Benčić: Kandidatura Mire Gavrana značila bi da HDZ odustaje od Pantovčaka

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić gostovala je kod naše Anke Bilić Keserović u N1 Studiju uživo gdje je komentirala predstojeće predsjedničke izbore.

“Miro Gavran ne može dobiti predsjedničku bitku”

Komentirajući potencijalnu predsjedničku kandidaturu Mire Gavrana, Benčić je izjavila kako smatra da bi to bio znak kako HDZ odustaje od Pantovčaka.

“HDZ je sklon puštanju “probnih balona” i tako troši ljude te se stoga ne bi mogla pouzdati da je to zaista to. Ako će zaista ići s kandidatom koji nema jak profil to zapravo znači da odustaju od Pantovčaka. Netko tko ima određen profil u samo nekom dijelu javnosti, ne može dobiti predsjedničku bitku, i to HDZ dobro zna”, izjavila je Benčić.

Hoće li Gavran biti kandidat HDZ-a za Pantovčak? “Ako se zasitim Matice, razmislit ću”

Možemo! će samostalno izaći na predsjedničke izbore

Rekla je i kako Možemo! neće podržati kandidaturu Zorana Milanovića te kako će na predsjedničke izbore ići sa svojim kandidatom.

“Mi ćemo imati svog kandidata ili kandidatkinju i najavit ćemo to na jesen. Tome je tako jer jednom kada objavite kandidata morate krenuti s kampanjom. Velika većina stranaka, pogotovo nakon dva izbornička ciklusa ne može izdržati kampanju od šest mjeseci, nego one od dva do tri mjeseca. Mi želimo imati kandidata ili kandidatkinju koji će biti ozbiljan pretendent za ulazak u drugi krug”, kazala je Benčić dodavši kako nema ambiciju za biti predsjedničkom kandidatkinjom.

“Mislim da je važno da građani vide tko unutar stranke radi koji posao i gradi određene funkcije i politiku. Nije isto biti kandidat za parlament, europski parlament ili predsjednika”, naglasila je.

Dodala je kako u prošlim izborima kao stranka nisu imali infrastrukturu s kojom su mogli izaći na predsjedničke izbore, no kako ni tada kao stranka nisu podržali Milanovićevu kandidaturu, te kako im to nema smisla raditi u sadašnjoj fazi razvoja stranke.

