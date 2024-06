Marija Selak Raspudić za N1 o kandidaturi za Pantovčak: Zasad to ne isključujem

Podijeli :

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić komentirala je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak aktualne teme. Sve više se govori o predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati krajem godine. Njezino ime sve češće se spominje kao jedno on onih koji bi mogli zamijeniti Zorana Milanovića na Pantovčaku.

I njezin suprug, saborski zastupnik Nino Raspudić, je izjavio da bi Selak Raspudić bila dobra kandidatkinja za Pantovčak.

“Postoji jedan krug ljudi koji smatra da bi to bila dobra mogućnost. Još smo u fazi razgovora. Građani su još umorni od parlamentarnih i europskih izbora”, kaže.

“Zasad to ne isključujem. Naš dugoročni cilj je da planiramo ozbiljno izgraditi opciju koja će se baviti politikom konkretno i stručno, s dugoročnom perspektivom”, kaže Selak Raspudić.

Obrazovanje važno i zapostavljeno

Na pitanje bi li kao predsjednica Republike imala više prostora da promovira teme koje su joj važne nego što to ima u Saboru, Selak Raspudić kaže kako je bitno da se više koncentriramo na softver. Kaže da je prije političke karijere predavala na vojnoj školi i iz tog iskustva izvukla određene zaključke. “Kad govorimo o vojsci, uvijek govorimo o hardveru, puno manje razgovaramo u kakvom je stanju vojna znanost, a obrazovanje je motor cijelog društva pa i vojske. Smatram da je pitanje obrazovanja ključno za RH i žao mi je što nije bilo u fokusu parlamentarne kampanje”, govori. Najavljuje da će u Saboru predložiti dvije inicijative vezane za studente.

“Obrazovanje je uvijek, u zapećku. Otkad je Plenković na vlasti, obrazovanje je u zapećku, on valjda nije znao što bi s tim resorom. Prvo ga je dao manjinskom patneru, al onda je doveo ministra koji nije bio dobar prije 10 godina i koji je sada ostao”, govori.

Obrazovanje bi, smatra ona, svakako trebalo više biti u fokusu predsjednika Republike. “On može usmjeriti tok događaja i odrediti mnogo toga u državi”, kaže ona.

Angažman u politici

Ljudi u Hrvatskoj, govori Selak Raspudić, kao da se boje angažirati u politici. Navodi primjer influencerice Nine Skočak koja je ostvarila dobar rezultat na izborima za EP.

Što se događa u SDP-u? “Sami sebi ispadamo najgori neprijatelji”

Navodi i vlastiti primjer suradnje s mnogim ljudima iz znanstvene zajednice koji su se povukli kada se trebalo politički angažirati. “To bi trebao biti vrhunac karijere”, kaže ona.

“U RH je izrazito teško politički iskoračiti. Ljudi misle da imate skrivene namjere, nitko vam ne vjeruje. Očekuje se da ste tu zbog vlastitog interesa i većina ljudi vjerojatno jest. Postoji ipak dio ljudi koji je spreman aktivirati se i pokrenuti lavinu. Kad ljudi osjete da ima nade, onda se ljudi aktiviraju. Odgovornost je na nama. Treba tražiti odgovornost u sebi, ne na lošim političkim okolnostima i kukati kako su nam ubili volju za životom. Nisu”, jasna je Selak Raspudić.

Plenković u Bruxellesu

“Ni on ne daje decidiran odgovor na to pitanje. Za pretpostaviti je da je nešto u planu. Hoće li se to i realizirati, ne ovisi samo o njemu”, kaže o potencijalnom odlasku Andreja Plenkovića u Bruxelles.

Most bez Raspudića

Govoreći o rezultatima europskih izbora, Selak Raspudić kaže kako misli da je Nina Skočak dobar rezultat postigla zbog iskrenosti na društvenim mrežama. “Pokazala je ljudima kako izgleda proces iznutra. Ljudi su to cijenili jer je to autentičan pristup politici. Ušla je optimistično i autentično, to je ono što ljudi traže. To je djevojka, žena koja je završila fakultet i već radi u EU institucijama i svoditi to na društvene mreže ili način kako se ona oblači je neukusno i neopravdano”, kaže zastupnica.

Na pitanja o neuspjehu Mosta na EU izborima nije htjela odgovarati. “Bilo bi neukusno da ja iz pozicije nekoga tko je izašao iz te suradnje komentiram koliko im je moj odlazak naštetio ili doprinio”, kaže.

“Svakome je žao kad podijeli jedan dio života s nekim i to na kraju na uspije. Nikada vam ne može biti svjedno. Ali kad se takve stvari dogode, nije pitanje toga želite li vi to ili ne, nego neminovnosti. Da je moglo dalje, ne bih izlazila iz te priče. Potpuno sam svjesna da zbog načina na koji smo izašli smo ostavili prostor interpretaciji. Dio ljudi će možda vjerovati našoj principijelnosti, dio neće, ali to je bio način da se očuva ono što smo gradili zajedno. Nemam ja što komentirati kako im je doprinio naš izlazak. Želim im sreću na političkom putu i da iz ove krize izađu sretniji”, govori.

Bartulica u Ferrariju

Kratko se osvrnula i na vožnju u Ferrariju u izbornoj noći novoizabranog europarlamentarca – DP-ovog Stephena Bartulice.

“Ne mislim da je to dobro ispalo. Možda je to bio pokušaj ironije, ali on kao osoba koja se profilirala ozbiljno, ako je to bio pokušaj šale, nije u stanju takav tip humora iznijeti”, zaključuje Selak Raspudić.

