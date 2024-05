Mamić: DP-u prijeti isti scenarij kao i Mostu

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u Novom danu kod Mašenke Vukadinović komentirala je aktualne teme.

Hoće li većina HDZ-a i DP-a potrajati? “Kompromisa je bilo i u svakoj koaliciji ih mora biti. Hoće li potrajati, ovisit će u velikoj mjeri o tome što će se događati. Ako se sjetimo HDZ-ove vlade s Mostom, na početku je izgledalo da će to sve funkcionirati, ali je puklo na povjerenju ministru Mariću. Most se, iako je bio dijelom koalicije, ponašao kao oporbena stranka. Ovaj put DP-u prijeti isti scenarij. U ovom času Plenkoviću je najlakše složiti većinu s njima. … Puno je lakše kad imate tri mala partnera nego jednog velikog. To vidimo i po svemu što se vrti po javnom prostoru. Prošla je vlada složena tijekom izborne noću. Mogući su svi scenariji. Moguće je da DP bude, da tako kažem, namiren i da bude lojalan partner HDZ-u”, smatra Mamić.

Milanović iz BiH poslao poruku Domovinskom pokretu: Moraju se odlučiti… Predstavnici manjinskih skupina za N1: “Ne bojimo se nikakvog DP-a, nismo ni prije”

“Nitko ne može dobiti sve, pregovori počinju s maksimalističkim zahtjevima i onda nađete što odgovara i jednoj i drugoj strani”, govori Mamić dodajući da su oni (DP) dobili što su htjeli u resorima gospodarstva i poljoprivrede. “Je li demografija nešto što se može riješiti kroz jedno ministarstvo i u četiri godine”, pita se govoreći o ministarstvu demografije koje će Hrvatska dobiti i dodaje kako nita neće biti moguće bez međuresornog djelovanja. “Bit će teško, oni su uzeli veliku odgovornost, posebno zbog činjenice da se zbog njih formira i novo ministarstvo”, kaže.

“Radić je poduzetnik s velikim iskustvom i njegovo bi iskustvo koristilo da se u ministarstvo gospodarstva donese jedna druga energija. To je prvenstveno energetika jer nama je od gospodarstva vrlo malo ostalo”, govori Mamić na pitanje o Mariju Radiću.

Što se tiče mogućnosti da dođe do urušavanja stečenih sloboda u društvu, Mamić kaže kako je Stjepo Bartulica u kampanji za EP i da ne može preko noći promijeniti biračko tijelo i da se mora obraćati svima onima koji su glasali za DP. “Ja razumijem te izjave koje on u kampanji daje, to je ono što se govori u kampanji. On ima realne šanse ući u EP, a znamo što se dogodi s političarima kad odu u EP, manje-više nestanu iz hrvatskog političkog života. Plenković ne smije dopustiti da ta pozicija desnog centra gdje je odveo HDZ i to uspješno jer dobivaju treće izbore zaredom, se izgubi i da DP uspije odvući vladu previše desno”, govori.

“Ne mislim da će činjenica da SDSS ne participira u Vladi ikako naštetiti pripadnicima srpske manjine, ne samo zbog toga što Penava govori. Ne mogu zamisliti scenarij u kojemu bi Plenković dopustio da se ta prava smanjuju”, govori.

Objavljena prva anketa nakon sastavljanja Vlade: Milanović više nije najpozitivniji političar Puhovski o diskutabilnoj odluci Grbina: “SDP se izložio desničarskoj zarazi”

Mamić kaže kako je Zoranu Milanović indikator zadnji rejting u kojemu je izgubio mjesto najpopularnijeg političara. Ako želi na nove predsjedničke izbore, trebao bi hitno početi raditi. “Plenković je ponovno izbio na prvo mjesto što govori da birači HDZ-a govore da on dobro vodi HDZ, sve te spekulacija o slabljenju Plenkovića i jačanju desnog krila stranke nisu točne. To što je na vrhu liste najnepopularnijih političara je očekivano. Ali, ovo je velika poruka predsjedniku Milanoviću”, kaže.

“Birači SDP-a su krivicu prebacili na Milanovića, iako bi rezultat SDP-a bez njegove intervencije bio mnogo gori. Na Mostovom rejtingu se već vidi odlazak bračnog para Raspudić i bit će zanimljivo vidjeti hoće li Most uspjeti doseći taj europski mandat zbog kojeg je i došlo do raskola u Mostu”, govori.

Mamić kaže kako bi za SDP bilo bolje da je Grbin, kao i Bernardić prije njega, otišao već u izbornoj noći i na taj način dao stranci jedan novi vjetar u leđa. “Grbin… Oni to imaju u statutu, da moraju šest mjeseci nakon izbora birati novog predsjednika. Mislim da je svima jasno da on nije odgovorio zadatku. Stranka ima te dobre brojke zbog efekta Milanović i bilo bi mudrije da su tu promjenu napravili odmah i krenuli s europskim izborima u taj novi ciklus”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.