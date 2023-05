Beroš: Problema oko smještaja preminulih osoba bilo je i ranije

Podijeli :

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je najavu velikog prosvjeda medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja u zdravstvu.

“Zadnjom izmjenom iz travnja osim povećanja plaća liječnicima ispravljena je povijesna nepravda iz 2012. kad je medicinskim sestrama smanjen koeficijent za četiri posto, povećan je koeficijent za određene kategorije sestara od 3 do 8 posto. Legitimno je boriti se za bolje materijalne uvjete i to podržavam, ali moramo gledati kontekst objektivnih mogućnosti i činjenicu da Vlada treba novi zakon o plaćama u javnim službama nakon čega slijede nove uredbe o koeficijentima složenosti poslova. Sad ovu priču mogu shvatiti samo u kontekstu nalaženja što bolje startne pozicije za pregovore. Poručujem svima, pravo je vrijeme za borbu za materijalna prava – Vlada je sigurna da će novi zakon donijeti povećanje plaća svim djelatnicima. Dozvolimo da se to desi. Mijenjati uredbe iz tjedna u tjedna nema smisla. Jedno su objektivne mogućnosti i realnost.”

O slučaju mrtvih tijela na hodniku bolnice Sv. Duh rekao je:

“Inspekcija još postupa, tek na kraju ću dobiti izvješće. Tražio sam dopunu izvješća jer mislim da ono nije bilo prilično, da je loše kad netko čekajući premine i da pritom njegova obitelj prva nađe pokojnika. To je neprimjereno i inspekcija je dobila zadatak utvrditi sve okolnosti tog događaja.”

“Teško mi je vjerovati jer podaci djelatnika iz Sv. Duha dolaze u Ministarstvo već dulje vrijeme. Ministarstvo je već postupalo obavještavajući inspekciju s napomenom da se izvidi o čemu se radi. Ne mislim da je ovo izolirani slučaj jer problema oko smještaja preminulih osoba bilo je i ranije. Siguran sam da se moramo na primjeren način pobrinuti o preminulima.”

Odgovarajući na pitanje o čekanju starih pacijentica u hodniku, Beroš je napomenuo:

“Bilo je mjesta na odjelima. Ne vidim problem da se pacijentica na kolicima ostavi u hodniku pet ili 10 minuta dok netko ne ode po druga kolica. Riječ je o organizaciji rada. Ravnatelj je razriješio voditelja dužnosti šefa OHBP-a (Objedinjenog hitnog bolničkog prijema). Podnijet je prekršajni nalog, informacije su otišle DORH-u i drugima na postupanje.”

Istaknuo je također da je fotografiju iz sisačke bolnice vidio možda nekoliko sati prije nego što je objavljena u medijima.

