Bivši Bandićev savjetnik: Tomašević je propustio povući 500 milijuna eura iz EU-a, prvenstveno zbog nesposobnosti

Osnivač stranke Plavi Grad, bivši suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, Ivica Lovrić gostovao je kod naše Sandre Križanec u emisiji Novi dan gdje su razgovarali o gradskim aktualnostima.

Zagreb je izgubio Gradsku plinaru

“Gubitak opskrbe plinom Zagrepčana spada u rubriku ‘vjerovali ili ne’. Čak i mi kritičari smo mislili da će to vođenje plinare prepustiti ljudima koji to znaju. Miješao se, a nije dorastao tome. Izražavam puno poštovanje prema Međimurje plinu, maloj tvrtci koja će, izgleda, dalje rasti. Gradska plinara je opskrbljivala gotovo 60 posto kućanstava u Republici Hrvatskoj”, rekao je Ivica Lovrić.

“Ono što je još dodatno porazno je to što Gradska plinara Zagreb ima ekstremno velike obveze, dugove, oko 120 milijuna eura dobavljačima, sedam gradskoj distribuciji. Tko će ih plaćati? Građani.”

“Mislim da je nekorektan potez i prema Međimurje plinu i prema građanima što problem vidi u javnom natječaju”, rekao je član Odbora za obrazovanje, sport i mlade u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i dodao: “HERA je već izišla u susret Tomaševiću pa poništila prvi natječaj.”

“Gradonačelnik se kockao sa 160-godišnjom tradicijom Zagreba i s gradskim prihodima. Ove godine su oni trebali biti 346 milijuna eura.”

O europskim sredstvima

Oko teme europskih sredstava, Lovrić je vrlo jasan oko svog stava da gradonačelnik ne radi dovoljno dobar posao.

“Ovo što je Tomašević povukao od europskih sredstava, to su sve projekti koji su bili završeni, a svi su započeti prije njegovog dolaska na vlast. 162 škole su bile završene deset mjeseci prije nego što je on došao na vlast. Fond solidarnosti je profunkcionirao negdje u svibnju, lipnju 2021. – taman kad Tomašević dolazi na vlast tako da mu se to poklopilo,” rekao je Lovrić koji je bio jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i bivši član stranke BM365.

“Obnova Jadranskog mosta, busevi, tramvaji, sve su to projekti koji su bili dogovoreni. Mnogo toga je još bilo dogovoreno, ali je Tomašević upropastio.”

“Po mojoj računici je preko 500 milijuna eura Tomašević propustio povući europskoga novca. Prvenstveno zbog svoje nesposobnosti”, oštar je Lovrić.

