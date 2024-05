Bivši diplomat: “Srbija i RS su instrumenti ruske politike na Balkanu”

Podijeli :

Bivši diplomat Božo Kovačević gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao donošenje rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici.

Kovačević tvrdi da je očekivao da će podrška rezoluciji biti i jača. “Ovaj ishod glasanja je takav da daje osnovu srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da interpretira da je riječ o njegovom uspjehu, ali ona pokazuje opredjeljenje država da se obilježi genocid”, rekao je.

Navodi da je glavno obilježje prije donošenja rezolucije bilo inzistiranje predsjednika Srbije i predsjednika RS-a inzistirali da ona osuđuje srpski narod da je on odgovoran za genocid, a to ne piše u njoj. “Oni su to iskoristili da bi građane uvjerili da je riječ o zavjeri protiv srpskog naroda i time se stavljaju u okvire one politike koja je 90-ih dovela do rata”, dodao je.

Smatra da to ima veze s time što je i sam Vučić bio sudionik politika 90-ih. “Njegova vlast odvija se u znaku pokušaja obnavljanja političkih koncepcija iz 90-ih. Ideja srpskog svijeta i srpskog sabora govori da politička elita Srbije ne smatra da ima samo izborni legitimitet za upravljanje Srbijom nego i svim teritorijima gdje žive Srbi. Vučić kaže da je to bila politička odluka, pa sve odluke Glavne skupštine UN-a su političke, kao što je i njegov odgovor politički”, naveo je.

“Ako to stavimo u širi kontekst, onda je riječ o globalnoj politici gdje se Rusija i Kina suprotstavljaju svim prijedlozima koji dolazi iz SAD-a, zato je i ukupni rezultat gotovo neodlučan jer su oni uspjeli pridobiti velik broj država koji je nezadovoljan politikom Zapada, ali ne podržavaju primjerice agresiju na Ukrajinu”, istaknuo je Kovačević.

“Oni i danas Sud u Haagu interpretiraju kao politički instrument Zapada, za razliku od 90-ih godina kada je Rusija surađivala sa SAD-om. Ključna promjena u međunarodnim odnosima jest ta da su stalne članice Vijeća UN-a surađivale, a danas su gotovo u ratnim odnosima”, rekao je.

Dodaje da će ova odluka unijeti dodatnu nestabilnost jer “političke elite Srbije i RS-a žele proizvodit nestabilnost na liniji globalne konfrontacije Rusija i Zapada”.

“Srbija i RS su instrumenti ruske politike koja se na Balkanu svodi na ometanje mogućih euroatlantskih integracija. Budući da je BiH protektorat, ideja je bila kada se sve tri strane dogovore o novom Ustavu, prestat će važiti Daytonski sporazum i Ustav, no on je potpisan kada su Rusija i SAD surađivale. Sada isti ti igrači koji su bili tada u suglasju imaju suprotstavljena stajališta. Rusija je izašla iz Vijeća za provedbu mira i ona je danas protivnica Daytonskog sporazuma i sve odluke visokog predstavnika BiH oni vide kao nametanje Zapada”, istaknuo je.

