Bivši ministar financija: Proračun je napuhan i već predizborni

Podijeli :

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Bivši ministar financija Boris Lalovac bio je gost N1 Studija uživo i govorio o donošenju državnog proračuna za 2023. godinu, kao i o rastu gospodarstva i inflaciji.

Lalovac je kazao da očitovanje na amandmane na državni proračun zapravo nije u nadležnosti ministra financija, budući da se svaki mora očitovati o tim amandmanima.

T”o je jedini dokument u godini da se zapravo može ukazati na to koji su smjerovi za državnu potrošnju. Kada usmjeravate državnu potrošnju, uvijek imate rasprave u kojem smjeru je usmjeravate”, govori.

VEZANE VIJESTI N1 komentar: Oporbeni amandmani na proračun bez realne šanse Sabor u ponedjeljak o stotinama amandmana na proračun Ekonomski analitičar iznio ključnu primjedbu na proračun

Tajming za raspravu o državnom proračunu, kaže, nije bio dobar.

“Ako znate da vam dolazi austrijski kancelar i imate najavu utakmice, da to zbijete u jedan vremenski okvir. Sve se donosi 5 do 12 dok traje Svjetsko prvenstvo. Nema ni kvalitetne javne rasprave, a još manje imate vremena za raspravu u Saboru. Kada se radi tako ozbiljni dokumenti za cijelu godinu, da to ipak bude puno kvalitetnija rasprava u normalno vrijeme”, smatra.

Ovaj proračun je, misli Lalovac, napuhan i već predizborni.

“Očekujem da će Vlada pokazati da ima novca za sve. To je pitanje koliko će se to moći izdržati s obzirom na makroekonomske okolnosti. S obzirom na gospodarski rast od 0,7 posto. Proračun raste 9 posto, što je nenormalno da je 9 puta više rastu prihodi u državnom proračunu nego što se stvara dodatne vrijednost u gospodarstvu. Prihodi od poreza su čak 6 posto veći. U ovom proračunu nema ukalkuliran porez na ekstraprofit. Vlada će tek kasnije ukalkulirati taj porez. Sve će ovisiti o nekakvom ljetu. Mi se tako vrtimo iz godine u godinu”, rekao je.

Istaknuo je da smo bez obzira na sve imali dobru turističku sezonu.

“Ono što je činjenica da je ovaj mjesec usporio značajno i da će građevina još dodatno usporiti u zimskim mjesecima. Snažno će usporiti 1. mjesec. Jer većina građana već u 1. mjesecu osjeća neku besparicu i život na kredit”, kazao je.

Cijene i inflacija

Lalovac smatra da ove cijene nisu normalne.

“Ove cijene nisu normalne. Nitko ne može raditi privatne investicije, niti građani to mogu izdržati. Nitko ne želi investirati dok imate ovakvu inflaciju. Imate ne samo visoku inflacoiju nego i najave recesije. 2023. će biti vrlo oprezna godina. Mislim da neće doći do otpuštanja radnika. Kompanije će ipak zadržavati radnike. Ono što je vrlo zabrinjavajuće jest da će kreditne linije banaka biti puno oštrije prema gospodarstvu”, ističe.

Ovaj proračun je, govori, napuhan i što se tiče novca za EU fondove.

“Ako znate da smo na današnji dan pouvkli 3 milijarde, pitanje je hoćemo li u godinu dana moći povući još 2 milijarde. Kod svakog rebalansa umanjuju se EU sredstva, jer se nije povuklo dovoljno sredstava”, kazao je.

Bivši ministar smatra da bitka za inflaciju mora biti puno snažnija nego za recesiju.

“Inflacija je to što vam briše i dobit poduzeća, standard građana, štednju građana, multplikativna je za cijelo društvo. Osim za proračun, ona je za proračun idealna”, rekao je Lalovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.