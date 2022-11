Bivši ministar: Reforma zdravstva ispunjava želje skupog i neefikasnog sustava

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Bivši ministar zdravstva Andro Vlahušić komentirao je u Novom danu N1 televizije reformu zdravstva.

“Ključno je da bolesnici budu u prvom planu. Nažalost, oni su u drugom palnu i reformom se nastoji ispuniti sve želje zdravstvenog sustava. Bolesnici ostaju u drugom planu. Plaćat će veće participacije, dobit će nešto malo, a sustav se nije reformirao. On je preskup i neefikasan. Glavni cilj reforme bi uvijek moralo biti to da sustav bude efikasniji, da građanima daje više”, kaže Vlahušić.

Bivši ministar smatra je sporedno tko je vlasnik bolnica. Bolnice se u potpunosti plaćaju iz proračuna, sve njihove dugove podmiruje Ministarstvo financija i takva je situacija već desetljećima. Županije su određivale samo tko će biti ravnatelji i tko će sjediti u upravnim vijećima bolnica, objašnjava Vlahušić. Prema njegovim podacima, Hrvatska još uvijek ima previše bolničkih postelja na 100 tisuća stanovnika (više od planiranih 11 tisuća), a nije smanjeno ni prosječno vrijeme liječenja u bolnicama, koje je ova Vlada planirala skratiti s pet na tri dana.

vezane vijesti “Reforma zdravstva? Sjajno, hajdemo sljedeći vic, ovaj me jako nasmijao” Reakcije liječnika na najavu reforme zdravstva

Kaže i kako imamo više liječnika i medicinskih sestara na broj stanovnika od razvijenih zemalja. U čemu je onda problem? “Hrvatska ima 7000 liječnika. Je li to dovoljno za devet tisuća pacijenata koji leže dnevno u stacionaru i pacijete koji dolaze na kontrole? Mi imamo 3500 viška ležajeva prema smjernicama Ministarstva zdravstva od prije tri godine. Prema toj sistematizaciji mi imamo sasvim dovoljno liječnika i sestara”, govori bivši ministar.

Što se tiče listi čekanja, Vlahušić kaže da ove godine možemo još pronaći opravdanje za njih. “Recimo da postoji objektivan razlog, imali smo pandemiju. Ovu godinu bismo trebali anulirati i reći da to nije objektivan pokazatelj. Hrvatska bi umjesto lista čekanja mogla uvesti termin pregleda. Umjesto da se naručujete, dobijete termin pregleda od specijalista. Prije 15 godina smo to imali. Danas je to apsolutno moguće.”

“Kako riješiti dopusnki rad liječnika? Neki će se sjetiti da je 2002. potpuno ukinut dopunski rad jer je Ustavni sud rekao svi ili nitko. Danas treba dopustiti da ljudi rade privatno, ali da se napravi povjerenstvo i svatko tko želi raditi privatno da pokaže koliko je ostvario posla u javnom sektoru, kolike su mu liste čekanja, kakva su mu primanja… Neka to bude jednom mjesečno, u dva ili tri mjeseca, potpuno javno objavljeno. Pa neka oni koji žele raditi privatno imaju na to pravo, ali njihov rad u privatnom sektoru ne smije ugrožavati onaj u javnom sektoru. Tako je to potpuno transparetno i nitko se ne može žaliti”, govori Vlahušić.

Upozorava i da je obiteljska medicina u zadnjih 10 godina izgubila mnogo liječnika te da ambulante u domovima zdravlja nisu u mogućnosti pružati pacijentima ono što bi trebale. On smatra i da bi bilo dobro da mladi liječnci odrade neko vrijeme u obiteljskoj medicini, ali da se ordinacije obiteljske medicine “popune” liječnicima koji rade u kolima hitne pomoći, što je, kaže, odavno prestalo u svim drugim razvijenim državama.

vezana vijest Beroš predstavio reformu zdravstva: “Evolucija, a ne revolucija”

“Nije nužno da recepte pišu doktori opće prakse, nego mogu i specijalisti. Nije nužno da za uputnicu idete doktoru opće medicine, na specijalističkom pregledu se može dobiti termn pregleda. Kronične terapije… Svaki dan dobivate obavijeti od telekoma i banke, informatički sustav omogućava da dobijete obavijest od HZZO-a da trebate produžiti terapiju… Taj dio administrativnih mjera treba unaprijediti kroz sustav e-zdravstva tako da možemo imati znatno veći broj liječnika, redistribucijom. E-Karton omogućava da liječnicima obiteljske medicine, specijalistima, damo da se bave svojom osnovnom djelatnošću, liječenjem pacijenata”, govori nekadašnji ministar.

Na pitanje je li bolji sustav u kojemu je prije 20-ak godina radio on ili ovaj današnji, Vlahušić kaže: “Sustav je danas moderniji, veće su mogućnosti liječenja. Mi smo više upravljali sustavom, donosili teške odluke, imali štrajk doktroa, mijenjali smo sustav. Sad… Ako Vlada i država plaćaju sve troškove, onda ne možete imati boljeg premijera i ministra financija. Sustavu nedostaje taj upravljački dio… HZZO ima i škare i papir, HZZO je neefikasan, u moje vrijeme je bio mnogo efikasniji nego ovaj sadašnji”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.