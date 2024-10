Nova komplikacija u slučaju dječaka zbog kojeg roditelji ne šalju djecu u školu

Podijeli :

Nastavlja se bojkot nastave u novozagrebačkoj školi nakon što se u nju nenajavljeno vratio devetogodišnji učenik s teškoćama u ponašanju. Dok roditelji i djeca čekaju rasplet situacije, iz Ministarstva obrazovanja zatražili su da Gradski ured preispita odluku o načinu školovanja dječaka. No iz Gradskog ureda poručili su da je za to nadležna škola.

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba izdao je rješenje temeljem psihofizičkog stanja djeteta na koje su se roditelji žalili Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih. Ministarstvo je odbilo žalbu i vratilo slučaj Gradskom uredu. Potom je Ministarstvo jučer zatražilo ponovno utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. No iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade priopćili su da je preduvjet za donošenje rješenja opservacija stručne službe škole te zdravstvena i druga dokumentacija koju mogu dostaviti jedino roditelji, piše HRT.

Ured za obrazovanje: Slučaj problematičnog dječaka će riješiti stručna opservacija i dokumentacija roditelja

“Ministarstvo je jučer napisalo da Gradski ured pokrene postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, ali neće to Gradski ured pokrenuti jer bi time kršio propis Ministarstva već to može pokrenuti škola, tj. stručno povjerenstvo škole koje čine liječnici školske medicine, stručni suradnici u školi, pedagog, psiholog itd.. Oni trebaju pokrenuti taj postupak”, kazao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš. Naglasio je – ako želimo pomoći djeci, moramo pomoći školi te da je škola do sada učinila sve što je bilo dogovoreno.

Ponovio je da je za novo utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta nadležna škola te da sve institucije trebaju školi dati potporu. Budući da je ravnatelj škole podnio neopozivu ostavku, Juroš smatra da što prije treba biti imenovan vršitelj dužnosti. Kaže da mu je iznimno žao to što je ravnatelj dao ostavku. No bitno je znati, kaže, da je za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta potrebno stručno povjerenstvo, a ondje nema ravnatelja.

Iako je procjena psihofizičkog stanja djeteta napravljena ranije, Ministarstvo obrazovanja traži da se napravi nova. Posebna savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i mladih Ivana Pavić Šimetin istaknula je da je to standardno da se školovanje s vremena na vrijeme provjerava, reevaluira, a posebno ako se za to iskaže potreba. Donosi se, kaže, ako je potrebno, novo rješenje, odnosno novi oblik školovanja djeteta.

Ministarstvo je jučer zahtijevalo donošenje novoga rješenja, navodi se da uključivanje dječaka u redovito obrazovanje ne odgovara njegovim potrebama i mogućnostima. Odgovarajući na pitanje je li zapravo Ministarstvo time prejudiciralo odluku stručnog tima o tome koji je oblik nastave za dječaka najbolji, Pavić Šimetin je kazala da je samo citirana izreka iz Pravilnika o obrazovanju djece s teškoćama u razvoju, što je djetetu određeno, a to je redoviti program uz individualizirani pristup u redovitom razrednom odjelu. Nije bilo nikakvih sugestija, kazala je.

Što i kako bi dalje trebalo, trebalo bi odrediti stručno povjerenstvo škole, istaknula je.

Pravobraniteljica za djecu: Dogovorene su mjere koje bi učenicima jamčile sigurnost

Dijete nije bilo obuhvaćeno primjerenim i stručnim intervencijama ranije, a koje bi spriječile da dođe do ove cijele situacije, kazala je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Pravobraniteljica za djecu poslala poruku roditeljima koji djecu ne puštaju u školu zbog problematičnog dječaka

“Što je bilo i kako je bilo, trebamo raspravljati i snositi odgovornost onaj ‘tko je zatvarao oči’, bio inertan ili ‘spavao’. Ali moramo biti konstruktivni i vidjeti što možemo i trebamo sada”, napominje Pirnat Dragičević.

Roditeljima koji ne puštaju djecu na nastavu, dali su potporu učitelji koji su poručili da situacija nadilazi ovlasti škole. Oni tvrde da je došlo do potpunog kolapsa politike bezuvjetne inkluzije.

“Pozvala sam roditelje i školu da se djeca vrate na nastavu, da bi mogli ostvariti svoje temeljno pravo, a to je pravo na obrazovanje, kazala je i dodala da su svi uključeni u ovu situaciju dali jamstva da će biti sigurnost učenika u školskom okruženju.”

Roditelji se pribojavaju ponavljanja povijesti, tvrdi pravobraniteljica za djecu i ističe da su dogovorene neke aktivnosti i mjere koje bi učenicima toga razreda, a vjeruje i cijele škole – jamčila sigurnost.

Napominje da je jako bitno da stručni tim škole preuzme izuzetno bitnu ulogu, ali da mu treba i pomoći izvana.

Odvjetnica grupe roditelja Zrinka Golubić istaknula je da je roditelji žele da sva djeca krenu u sigurnom okruženju u razred i da se nastava ne odvija u uvjetima ad hoc.

Smatra da se djeca trebaju pripremiti za dolazak u razred, gdje bi bili svi zajedno. No tvrdi, priprema se nije provela iako su sudionici imali namjeru to učiniti. “Eto, imamo situaciju da se dječak pojavio, a da djeca nisu prošla adekvatnu pripremu”, rekla je Golubić.

“Roditelji su svjesni da se provodi uključivanje sve djece u sustav. Oni nisu protiv toga, ali smatraju da se to mora napraviti da se mjere primjene na sve i da djeca budu spremna i da se sva osjećaju sigurno u svom okruženju”, istaknula je Zrinka Golubić.

“Izuzetno je bitna suradnja škole s roditeljima”

Predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević ističe da škole nisu baš nemoćne u ovakvim situacijuama, ali ova situacija je eskalirala pa je škola nemoćna.

“Sve ovisi od škole do škole, a i o stručnim suradnicima. Neka ima jači, a neka slabiji tim stručnih suradnika”, kazala je i dodala da je bitan i pristup školskih liječnika.

Ministarstvo u svibnju tražilo posebnog skrbnika za dječaka. Još nije imenovan

“Ono što nam stvara problem u školama, kada se traži da se obavi bilo kakav pregled od strane bilo kojeg stručnjaka, a da je van škole – roditelji često iz svojih razloga idu kod privatnika”, izjavila je. Potom stručno povjerenstvo škole na temelju toga donese mišljenje, izjavila je i napomenula da je mnogo elementa koji utječu na to da škola može ili ne može riješiti problem. Izuzetno je bitno, smatra Mirosavljević, da škola ima suradnju s roditeljima.

Potvrdila je da se čuje s ravnateljem koji je podnio ostavku. Nije govorila o detaljima, već je iznijela osobno mišljenje i želju da ravnatelj ipak povuče ostavku.

