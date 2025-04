Pavasović Visković: Kekin nije loše prošao. Da se zove Pero Perić, vozili bi ga u Rijeku i prespavao bi u pritvoru

Podijeli :

N1

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je situaciju oko privođenja Mile Kekina.

Naime, oporba optužuje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da vuče politički motivirane poteze, što on u potpunosti demantira.

Oglasio se Mile Kekin: “I dalje ne znam što sam skrivio”

“U našoj tradiciji je da uvijek kad se uhiti nekoga tko je politički aktivan ili povezan s nekim tko jest, kao ovdje suprug političarke… uvijek će se iz jednog političkog spektra optuživati na taj način i postavljati pitanja. Ne vjerujem u takve stvari. To je prekomplicirana operacija da bi se prilagođavala saborskoj raspravi. Često se navodi da postoji politička konotacija, a vrlo rijetko je to točno”, kazao je Pavasović Visković pa dodao:

Kekin je ovdje periferan lik

“Mile Kekin je u ovome periferan lik, u centru pažnje su osumnjičeni iz Buja.”

Podsjetio je i da se nedavno provela akcija nakon koje je uhićeno oko 60 ljudi, a dvadesetak ih je lišeno slobode zbog sumnji u malverzacije koje su otprilike u iznosima kao ono za što se i Kekina – a to je oko 10.000 eura.

“Tad nitko od političara nije skakao po medijima i govorio o nepravdama. To je Uskokov “business as usual”, uvijek rade ovako. Zašto? Iako to nije dobra praksa, USKOK se igra nečega što se zove “zatvorenikova dilema”, što je legitimno. Privede osobe, izolira ih i ne daje im dovoljno informacija kako bi znali što se događa, dovodi njihove obrane u poziciju gdje će eventualno reći nešto što je za USKOK bitno. Ali, nije dobro da se to pušta u medije”, objasnio je.

Komentirao je postoje li u njegovoj praksi dvostruka mjerila.

“Podsjetit ću na nešto drugo. Što god mislio o HDZ-ovoj političkoj opciji, a ne mislim ništa dobro, sjetimo se uhićenja Aladrovića i Miloševića. Ovo što se stavlja Kekinu na teret je ozbiljan kriminal u odnosu na to. Ono je tek bila bezvezarija. Ne kažem da je ovo kod Kekina nešto ozbiljno jer nije, čak i ako je kriv, završit će uvjetno ili radom za opće dobro, vrlo vjerojatno. Što je s tom dvojicom? Idemo biti objektivni, dizati tog Aladrovića iz kreveta i voditi u USKOK na isti način… Idemo procjenjivati stvari kao društvo onako bismo trebali.”

“Turudić radi kako je najbolje za njega”

Neki od njegovih kolega i pravnih stručnjaka ipak tvrde da se radi o protuustavnim potezima u slučaju privođenja Mile Kekina.

“U teoriji je to točno i teoretski to pričam već 30 godina. Međutim, sudovi to ne doživljavaju tako, kao u teoriji. Mi smo jako rigidna zemlja, što građani ne znaju pa misle da smo jako blagi i da potičemo kriminal. Hrvatsko je pravosuđe jako rigidno. Imamo izrazito visoku stopu istražnih zatvora u odnosu na postupke koji se vode. U Remetincu završavaju ljudi kojima je tamo mjesto i kojima tamo nije mjesto. To nije interesantno ljudima jer se svi ti kojima tamo nije mjesto ne zovu Mile Kekin. Što se događa drugima, koji nisu medijski prominentni? Nikoga nije briga. O tom se problemu ne razgovara dovoljno, a ogroman je”, govori Pavasović Visković.

Osvrnuo se i na dosadašnji mandat Ivana Turudića.

Turudić o tajmingu uhićenja Kekina: Ako je nekom to išlo na štetu, onda meni osobno

“Ne bih htio biti komentator državnog odvjetništva, ali ono što sam i prije rekao – on će napraviti najbolje za svoju poziciju. Ako je Andrej Plenković mislio da će ga on bespogovorno slušati, sumnjam da će to biti tako, Turudić će raditi kako misli da je najbolje za njegovu poziciju. Prošlo je premalo vremena da bismo adekvatno ocijenili njegove poteze. Ima nekih stvari koje mi nisu do kraja jasne, kao gradonačelnik u Varaždinu. Ako ideš “cijepiti” na toj razini, onda možeš uhititi svakog gradonačelnika u Hrvatskoj. To nije bilo dobro”, izjavio je i još jednom spomenuo slučaj Mile Kekina:

“Oko te priče je sve u redu, osim jednog sitnog detalja – prema njemu se postupilo na način kako se prema Peri Periću ne bi postupilo. Njega bi vjerojatno u “marici” vozili do Rijeke četiri sata, bio bi dolje ispitan i vjerojatno noćio tamo pa jutro kasnije bio pušten. Mile Kekin nije prošao loše i ne bih se žalio na njegovom mjestu. Ovo sam prvi put vidio, da se predmet vodi u Rijeci i da se jednog okrivljenika ispituje u Zagrebu pa potom pušta.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iz Možemo se oglasili o uhićenju Kekina: HDZ-ov dečko uhićuje po nalozima stranke koju zastupa Uskok pokrenuo istragu zbog malverazcija nekretninama u Bujama, objavili sve detalje Kako skuhati šunku? Ključna pravila, savjeti i recepti uz koje će uvijek biti ukusna i sočna