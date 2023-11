Božinović se branio u Saboru. Raspudić: Trebali biste dati ostavku!

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Nino Raspudić (Most) rekao je u četvrtak u Saboru ministru unutarnjih poslova da bi trebao dati ostavku zbog brojki u Vladinu izvješću o ilegalnim migracijama, a po kojima je u prvih deset mjeseci osjetno povećan broj nezakonitih prelazaka granice i broj tražitelja azila.

U deset mjeseci ove godine, azil je zatražilo više muškaraca vojno sposobne dobi (njih 60.440) nego što ih je zajedno u Splitu, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku, rekao je Raspudić ministru Davoru Božinoviću u saborskoj raspravi o spomenutom izvješću.

Što se tiče brojeva azilanata, u mom mandatu nikada više od tisuću ljudi nije prespavalo noć u Hrvatskoj, govorimo o migrantima u prihvatilištu, odgovorio mu je ministar Božinović.

Grmoja: HDZ-ovac može nastradati, ali plenkovićevac će teško doći na udar DORH-a Desna oporba: “Treba nam vojska na granici.” Lijeva oporba: “Migranti nisu prijetnja”

Urša Raukar Gamulin (Možemo) ministru je rekla kako mu ‘ni ljevica ni centar nisu krivi za push backove’, da se to ustanovilo na razini Europe.

Niste u pravu, nema teorije da netko u Europi nešto zna, a da ga netko odavde o tome ne informira, uzvratio joj je ministar Božinović.

Znamo koje su organizacije i opcije optuživale hrvatsku policiju

„Znamo, kad je bio klimaks napada na policiju, koje su nevladine organizacije i koje političke opcije išle na hrvatske i međunarodne televizije i optuživale hrvatsku policiju, s glavnim ciljem da Hrvatska ne uđe u Schengen u mandatu naše vlade“, istaknuo je potpredsjednik Vlade ministar Božinović.

Raukar mu je odgovorila da je vanjska granica Republike Hrvatske i vanjska granica EU, ustvrdivši da je „sasvim sigurno“ bilo i drugih koji su išli kontrolirati kako hrvatska policija radi s migrantima i dokazani su joj push beckovi.

„Mi smo dokazali da smo u pravu, zato smo ušli u Schengen”, istaknuo je Božinović. Oni koji su snimali na granici, dodao je, policiji nikad nisu dali originalne snimke, „jer smo vidjeli da su ono što je bilo na našim televizijama, bile montaže“.

Ministar je potvrdio da se u opremanje hrvatske policije ulažu značajna sredstva, no nije otkriti pojedinosti policijskih kapaciteta.

“Mi smo na prvoj razini angažmana, postoje još tri, dalje ne bih, to nisu podaci koje bi migranti trebali čuti”, odgovorio je Božinović zastupniku Dariu Hrebaku (HSLS).

Naglasio je i da je u njegovu mandatu hrvatskom policajcu plaća u bruto iznosu porasla 89,9 posto, a neto 74 posto, te da Hrvatska nema problema s prijavljivanjem mladih za policijsko zanimanje.

Opcije koje namjerno radikaliziraju političke odnose

Stipo Mlinarić (DP) ministru je preporučio da se, ako „fali“ sposobnih momaka, bojna vojske prevede u policiju, što je napravila Njemačka, no Božinović mu odgovara kako to rade jer, za razliku od Hrvatske, nemaju graničnu policiju.

Puno zemalja, pa i Njemačka, koje su u Schengenu nekoliko desetljeća, mislile su da im nikada neće trebati granična policija, naveo je.

Ministar je odbacio tvrdnje nekih zastupnika da se krijumčari ljudima ne progone, naglasivši kako je ove godine podneseno 130 kaznenih prijava.

Zastupnika Miru Totgergelija (HDZ) zanimalo je koliko su štetne teze koje, na jednoj strani izražavaju zabrinutost da će migranti pucati na policiju, a s druge, podržavaju čovjeka koji je pucao na policiju, kao i da je Miro Bulj najveći stručnjak za sigurnost.

“Ne samo u Hrvatskoj, danas imate političke opcije koje namjerno radikaliziraju političke odnose u zemlji da bi ušićarile bod, no sve je to to kratkoga daha”, odgovorio mu je ministar Božinović.