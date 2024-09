Kovačević: Primorac se neće usuditi ništa napraviti ako bude izabran

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević gostovao je u emisiji Novi dan. S Ninom Kljenak je razgovarao o novom sastavu Europske komisije koji se predstavlja i reputacijsku štetu koja je pretrpila Ursula von der Leyen nakon ostavke francuskog povjerenika Thierrya Bretona dan ranije.

“Kad bi EK bila prava vlada koja u potpunosti odgovara EP-u, drugačije bi se sastavljala nego što se sastavlja. Svaka država članica mora imati povjerenika, odnosno člana europske vlade.

Predsjednici Europske komisije su vezane ruke, objašnjava Božo Kovačević i dodaje da ne postupa onako kako mandatari (premijeri) za sastav vlade postupaju: “Sastave vlade i predlože parlamentu da toj vladi izglasa povjerenje. Poduzela je najdrastičniji potez u slučaju Slovenije svojim izravnim zahtjevom da zamijene kandidata kandidatkinjom”. (Tomaž Vesel i Marta Kos.)

Što se tiče ostavke dosadašnjeg francuskog povjerenika Thierrya Bretona nije sve potpuno jasno: “Ona se u posljednjem trenutku pozvala na neke privatne razloga zbog kojih on ne može biti član njenog “tima.” On je insinuirao da je njegov odlazak isposlovala time što je Francuskoj predložila neko važnije mjesto u Komisiji. To je afera koja će doživjeti rasplet,” očekuje Kovačević.

Čime će se ova Komisija baviti?

Kao prvi fokus Kovačević ističe stagnaciju ekonomije na razini EU-a pa je zadaća “oživljavanje ekonomije” i geopolitička zbivanja u kojima EU igra sve manju ulogu.”

Vanjskopolitički analitičar ocjenjuje da je, što se tiče potonjeg, sastav EK-a u prošlom mandatu doživio “potpuni neuspjeh” i govori da je trebala biti “geostrateška komisija” koja će se pobrinuti za jačanje uloge EU-a u međunarodnim odnosima: “Bila je žrtva zbivanja.”

Što se tiče naše povjerenice Dubravke Šuice, premijer Andrej Plenković odlučio je suzdržati se od komentara dok se ne dozna resor.

“Mislim da je to razumno od Plenkovića. U prošlom mandatu Šuica je bila na čelu manje-više simboličnog resora, bez portfelja, bez odgovarajućih sredstava kojima bi mogla realizirati neki politički utjecaj. Njen glavni posao je bio organizirati konferenciju o budućnosti Europe i već za vrijeme njenog trajanja bilo je jasno da ona neće odgovoriti na ključna pitanja… i na kraju je to ispao besmislen posao”, govori Kovačević.

Izbori u SAD-u

Drugi pokušaj atentata na američkog predsjednička po Kovačeviću otkriva duboku političku krizu američkog društva. “Mnogi ne vide rješenje političke krize osim odstranjivanja onog tko personificira određenu političku opciju. Sve to je povezano s enormnom količinom oružja u rukama najrazličitijih kategorija Amerikanaca”, kazao je Kovačević i pojašnjava da je SAD zemlja s “s bogatom tradicijom ubojstava predsjednika još od 19. stoljeća. Posljednji atentat bio je onaj na Reagana.

“Ni republikanci ni demokrati se čine kao da ne mogu riješiti tu krizu, već republikanci još dodatno potiču tu polarizaciju, a i sam Trump je 6. siječnja 2021. pozvao na oružanu pobunu i nepoštivanje Ustava. On je žrtva političkog ponašanja kojeg sam neprestano promiče”, stava je bivši veleposlanik.

Predsjednički kandidati u Hrvatskoj

Božo Kovačević primjećuje da nijedan kandidat nije rekao kako namjerava riješiti problem funkcioniranja vrha državne vlasti – nesuradnju predsjednika i premijera.

Dragan Primorac ga ne bi imao.

“Točno. Ali nije rekao da će upozoriti premijera kad se ponaša neustavno jer se to ne usudi reći, kao i što se neće usuditi ništa napraviti ako bude izabran”, predviđa Kovačević.

Tko krši Ustav?

“Ključni problem Hrvatske je nefunkcioniranje vrha vlasti koji proizlazi ponajprije iz deklarirane odlučnosti premijera da ne uvažava postojanje institucije predsjednika republike i smatra ga samo potpisnikom odluka koje donosi premijera. I HDZ i premijer neprestano ponavljaju da je Zoran Milanović kršitelj Ustava, a pritom su oni u daleko većoj mjeri kršitelji Ustava jer nije primjenjena procedura koja bi dovela do jednoznačnog utvrđivanja činjenice da je predsjednik prekršio Ustav, a odbijanje suradnje s predsjednikom jest neprestano kršenje Ustava.

Nijedan kandidat nije rekao što misli o praksi sustavnog kršenja Ustava koju provodi upravo autokrat na mjestu premijera”, zaključuje Božo Kovačević.

