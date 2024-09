Plenković opet prozvao Milanovića zbog helikoptera: “On rasipa vaš i moj novac”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je u posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji, a tom prilikom dao je izjavu za medije.

“Ukupno smo do 31.7. 1,2 mlrd eura investirali na petrinjskom, a 1,9 mlrd na zagrebačkom području”, rekao je Plenković o investicijama nakon potresa.

Poželio je sreću i prvašićama. “Nadam se da će školska godina biti uspješna. Mislim da je bila dobra procjena da se početak nastave pomakne s 2. na 9. rujna.”

Gotovo cijeli razred ispisao se iz škole zbog jednog nasilnog učenika. Oglasio se ministar

“Mjerama smo učinili maksimalne napore kako bismo olakšali veliku krizu koja traje već 3 godine, očuvali socijalnu koheziju, niti se dizala cijena energenata ni vrtićima ni školama ni soc ustanovama… Ovo minimalno povećanje o kojem smo govorili prošli tjedan, riječ je o mminimalnom povećanju koji će se osjetiti na računima za studenom”, kazao je premijer.

Naglasio je da je nezaposlenost najniža dosad, a dodao je i da su zabilježeni dobri turistički rezultati. Dodao je i da rastu plaće. “Ukupna slika je itekako dobra.”

“Većina je stabilna”

Osvrnuo se i na posljednju anketu. “Što me to niste pitali prije mjesec dana kad je HDZ bio na 30 posto? Naša je podrška otkad ja vodim HDZ stabilna i snžana, pobijedili smo na tri parlamentarna izbora, na europskim, a nakon toga i uvjerljiva potvrda na unutarstranačkim izborima.”

“Koalicija je stabilna. Mi se u unutarstranačke izbore bilo koje stranke ne miješamo. Većina je stabilna”, dodao je.

Kazao je da je Tomo Medved razgovarao s Marijem Radićem. “Koliko shvaćam i oni će podržavati Vladu, to je ono što je najbitnije.”

Osvrnuo se i na porez na nekretnine. “Ne želimo da postoji generacija koja se bi ne može priuštiti rješavanje stambenog pitanja, na ovaj ili onaj način.”

Što se tiče najava sindikata (Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Preporod) koji ne isključuju prosvjed, Plenković je kazao: “Uvijek isto. Može li ministar malo razgovarati? Povećali smo osnovicu za 40% u manadatu, plaće za 60%, nikad većeg povećanja u obrazovanju nego u mandatima naše vlade, ali svatko igra svoju ulogu.”

O Milanoviću: Ključna je tema razbacivanje novca

Na pitanje podržavali smanjenje ovlasti predsjednika, premijer je rekao: “Razgovarat ćemo o tome, to sad nije ključna tema. Ključna je tema razbacivanje novca poreznih obveznika na obijesno trošenje vojnih helikoptera. Ne mogu vjerovati da se dio medija bavi policijskim plovilima, to je meni zanimljivo, pristup dvostrukih standarda. Nema on (op. a. Milanović) mene što braniti, on raspisa novac, i vaš i moj, da bi se vozao helikopterom.”

Kombijem bježao od policije pa sletio s ceste. Ozlijeđeno 14 osoba, uključujući sedmero djece

Komentirao je i jutrošnju nesreću kod S. Broda. “Žao mi je zbog velike nesreće. Ponovno krijumčari, ponovno bijeg pred policijom. nadam se da će se ti ljudi oporaviti.”

Osvrnuo se i na jučerašnju utakmicu u Osijeku gdje je Hrvatska savladala Poljsku zahvaljujući Luki Modriću kojemu je danas rođendan. “Sam sebi nije mogao dati bolji poklon.”

Komentirao je i sukob navijača. “Što se tiče huliganizma, mi ga osuđujemo i suzbijamo, želimo da kazne budu i u sudskoj praksi vidljive, a ovo je za svaku osudu da se napadaju navijači.”

