Izvor: N1

Leonardo Bressan iz Koordinacije obiteljske medicine govorio je u N1 Studiju uživo o reformi zdravstva uoči njenog službenog predstavljanja.

“Članovi radne skupine nisu oni koji su pripremili tekst koji vidimo o reformi zdravstva. Ne znamo tko su autori. Trebalo bi to malo istražiti”, kazao je na početku Bressan koji na temelju viđenog ne očekuje velike promjene u sustavu.

“Prema onome što sam vidio u objavljenom tekstu, bojim se da se daju prevelike ovlasti HZZO-u. Pokušava se nametnuti kao pravni regulator unutar zdravstvenog sustava, što je po meni nedopustivo”, poručio je Bressan.

Dodao je i da ljude koji dugo rade u zdravstvu zbunjuju priče o gubicima u sustavu, dok istovremeno HZZO pokazuje višak prihoda nad rashodima već dvije godine.

“Čuli smo i probne balone o nekoj jedinstvenoj listi lijekova, što nije objavljeno u javnosti pa me baš zanima hoće li o tome biti danas riječi. Postoji prijedlog kvalitetne unikatne liste lijekova koja je socijalno osjetljiva i garantira svakom osiguraniku istu početnu razinu u sklopu besplatnog obveznog zdravstvenog osiguranja. To stoji u ladici otkad je Ostojić bio ministar. To je brzina s kojom se radi u ministarstvu. Na kraju izađe polu- ili loš proizvod”, rekao je Bressan pa dodao da u Koordinaciji obiteljske medicine ne vjeruju u neke pozitivne pomake.

“Mislimo da će se stvari samo zakomplicirati”, kazao je.

Osvrnuo se i na najave planova s domovima zdravlja rekavši da je vrlo upitno koliko je kvalitetno upravljanje domovima zdravlja koje se sada želi još ojačati.

“Domovi zdravlja u Hrvatskoj rade svi s gubicima i oni pokrivaju oko 50 posto zdravstvene skrbi na primarnoj razini, drugu polovicu građana liječe privatnici, od kojih niti jedan ne radi s gubicima, s istim isplaćenim sredstvima iz HZZO-a”, rekao je.

Govoreći o problemima, dodirnuo se i problema hiperdijagnostike, koji postoji, prema njegovom mišljenju, zbog razvoja defenzivne medicine.

“Defenzivna medicina uzrokovana je situacijom da smo ostali jedina zemlja, gdje se pogreška liječnika tretirao kao kazneno djelo. U takvom okruženju svaki liječnik će pokušati širiti obradu u prvom kontaktu s pacijentom jer ne zna kada će biti tužen”, kazao je.

Smatra da resorni ministar Vili Beroš neprekidno dobiva loše informacije o pojedinim dijelovima sustava i njihovom funkcioniranju.

“Normalno je da će on onda donositi pogrešne odluke, ali to ga ne opravdava jer je odgovoran za cijeli sustav”, rekao je pa dodao:

“Uvlačenje politike i promjena stavova što i kako riješiti u zdravstvu smjenom svake vlasti – nije dobro. Jer stalno počinjemo od nule. Nisam vidio dosad još nepokolebljivog ministra.”

Dodao je i da su Milinović i Varga ostavili nešto dobro iza sebe, dok je sve drugo magla.

