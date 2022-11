Podijeli:







Izvor: N1

Glavni urednik portala EnergyPress Ivan Brodić gostovao je u Novom danu i komentirao situaciju na tržištu energenata.

Komentirao je obustavu rada postrojenja u rafineriji Rijeka. “Nitko nije mogao pretpostaviti u kakvoj ćemo se situaciji naći. Modernizacija ima svoj hodogram i pravila, pa se čini da se ovakav postupak u ovom trenutku nije mogao izbjeći. Ne bih ulazio u katastrofične najave o kraju rafinerije, jer smo svjedoci da se ipak ulaže novac u modernizaciju, a dogovoreno je i prijelazno razdoblje s opskrbom tržišta. Sreća je u tome svemu da se rafinerija modernizira tako da više neće biti ovisna samo o sirovoj nafti koja dolazi iz Rusije”, rekao je.

Naglasio je da bi cijene energenata bile znatno više da nije bilo intervencija Vlade.

“Postavlja se pitanje koliko je Vladi ostalo prostora za intervencije, s obzirom na to da je i dalje na snazi uredba EU o minimalnim trošarinama. Time smo do sada svašta financirali, ali unutar toga se nalazi i jedna infrastruktura. Radi se u Hrvatskim autocestama i sreća je da te trošarine ne idu ispod minimalne. Možemo samo pretpostaviti kolike bi cijene autoceste bile da nema tog dijela amortizacije. Do sada je problem bio u intervencijama u marže distributera, koje su i prije bile relativno male, pa se njihovim smanjenjem riskira kriza opskrbe derivatima. To se i pojavilo u posljednje vrijeme s malim distributerima, koji nisu mogli amortizirati određene gubitke. U ovom trenutku je cijena nafte blizu 95 dolara u Londonu, što znači da će i idućeg tjedna cijene goriva biti stabilne i na Mediteranu, pa ne očekujem daljnja poskupljenja”, rekao je.

Kaže da se nalazimo na ulasku u recesiju.

“Došlo je do pada potražnje za energentima. Svjedoci smo da tankeri s ukapljenim plinom čekaju u lukama da budu iskrcani jer su skladišta puna, a industrija je smanjila obujam poslovanja, pa je i potražnja pala. S tim scenarijem analitičari za ovu zimu ne očekuju velike nestašice, budući da smo se pripremili punim skladištima i diverzifikacijom nabavnih lanaca. Međutim, za iduću zimu postoje brojni infrastrukturalni izazovi”, rekao je.