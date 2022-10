Čačić otkrio najbolji i najgori potez Andreja Plenkovića u šest godina mandata

Podijeli:







Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić u Dnevniku N1 komentirao je šest godina premijerske dužnosti Andreja Plenkovića. On je s predsjednikom Vlade od toga u koalicijama proveo četiri godine.

Komenitajući modus operandi Andreja Plenkovića Radimir Čačić je rekao:

“On ima sposobnost važnu za politiku, u stanju je pažljivo slušati, dati prostor ljudima da kažu. Ne samo da sluša, nego i čuje i razumije. Uvijek gura svoju agendu, naravno, svoje interese, ali moram reći da je puno bolji od mnogih drugih koji su trebali voditi koalicije jer on nema jako velik pritisak u svim koalicijskim aranžmanima. Mi smo stalno imali svoj stav. Nije nužno morao sve to skupa trpjeti, neke su stvari bile izrečene brutalno i javno, ali je otrpio shvativši da je pametnije od sukoba. Račan je to znao također.”

Ocjenjujući najbolji i najgori potez premijera rekao je:

“Nešto što na prvi pogled u javnosti nije jasno izrečeno i uz sve opravdane kritike, očuvanje sustava u okviru grupe Agrokor, brendova, vrijednosti tvrtke, svih tih radnih mjesta (oko 60.000) uz istovremeno čišćenje gospodarskog miljea u pozitivnom smislu, to je najveće što je napravljeno. U širem kontekstu izlazak iz makroekonomskih neravnoteža, ulazak u Eurozonu i Schengen – to su velike stvari. Minusi nisu puno manji. Najveći minus je činjenica da je hrvatsko društvo u tih šest godina kastrirano infiltracijom stranačke podobnosti i umreženosti, jačom nego za vrijeme Tuđmana, a ne tako grubom i vidljivom – time se izgubila razvojna sposobnost društva, institucija kao kontrolnih mehanizama i kao posljedica su sve ove afere gdje su pristune umrežene grupacije sa strankom na vlasti, kulminirajući s Inom i tu je njegova odgovornost najveća.

“Ne samo da nije napravio ništa nego je stao iza tog modela”, dodaje Čačić: “Nije on zaštitnik korupcije. Osobno sam uvjeren da ništa s tim nema i da to treba rigorozno čistiti, ali suštinski ovakva podobnost i korupcija dovodi do ovoga. Ništa u hrvatskom društvu ne postoji da nije zagađeno stranačkom nesposobnošću. To nije prošlo mimo njega, neću reći da je dio njegovog plana, ali se nije odupro toj umreženoj hobotnici.”

Jandroković kao nasljednik

Naglasio je da se ne može pobjeći od sudske presude prema kojoj je stranka proglašena kriminalnom organizacijom. Ipak, ne smatra ga odgovornim za sve: “Uvijek postoji zapovjedna odgovornost, ali ima ozbiljnu alibi priču, istinitu, da nikad nije stao iza razotkrivenog kriminala. Razočarava me da je stao iza nasilničkog primitivnog ponašanja jer izgleda da postoje granice kad su interesi HDZ-a u pitanju. U nekim točkama me duboko razočarao.”

Na koncu, govoreći o Plenkovićevoj budućnosti, kaže da ga vidi među Europskim pučanima: “On je senior, najstariji lider jedne pučke stranke u Europi danas na izvršnoj funkciji. Mislim da je njegov prostor tamo sutra što nije loše za Hrvatsku. Mislim da će ga Jandroković naslijediti na mjestu predsjednika stranke.”

