Carić o umjetnoj inteligenciji: To je prodaja magle

Lucijan Carić stručnjak za informacijsku sigurnost i informatičar u Newsnightu je govorio o novim informatičkim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i drugim tehnolškim novostima.

Carić smatra kako je cijela priča oko umjetne inteligencije umjetno stvorena.

“To je jednostavno prodaja magle, a prodaja magle je danas lukrativan posao. Ovo je samo u biti traženje financijske pozicije pogotovo sada kad su podignute kamate nacionalnih banaka, što je dovelo do poskupljenja investicijskog novca”, kaže Carić. Dodaje da to znači da je investicijski novac skup te da su neke tvrtke i devaluirale, odnosno smanjila im se vrijednost, jer im nije lako doći do investicijskog kapitala. Dodaje i to da u ovoj cijeloj priči znači da, što više magle prodate, to više investicijskog novca dobijete.

Objasnio je i što i na koji način radi umjetna inteligencija kad stvara slike, poput onih koje smo mogli vidjeti nedavno u javnosti.

“Umjetna inteligencija ne stvara ništa sama. Ona radi na temelju analize ogromnih količina podataka”, dodaje Carić. Objašnjava da UI obrađuje ogromnu količinu podataka vodeći se onom logikom da svako pitanje sadrži i dio odgovora. Rekao je da mu je UI zapravo smješna te da mu je na postavljena pitanja dala većinom netočne odgovore.

“Daleko smo od umjetne inteligencije”

Na pitanje kako je moguće da UI vadi odgovore koji ne samo da nisu točni nego daju i informacije koje nigdje ni ne postoje.

“Konverzacijske informacije koje se mogu skupiti s bilo kojih baza s kojih razni alati kupe te informacije, nisu ništa drugo do dezinformacije”, kaže Carić i opisuje situaciju u kojoj 5 posto trolova u nekoj koverzaciji tvori čak 95 posto sadržaja no, naglašava taj sadržaj je bezvrijedan no softwer to ne zna dok mu to ne kaže.

“Ako ga punite ciljanim podacima, poput analiza podataka u industriji ili zdravstvu to ima smisla, tu stroj možete onda učiti, stroj na to može odgovoriti. Ali govoriti o univerzalnom stroju koji sve može, koji zna sve odgovore, to ne, mi smo danas daleko od toga”, kaže Carić.

