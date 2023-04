“Dok sam s Tuđmanom stvarao državu, Plenković je bio na krivoj strani povijesti”

Podijeli :

Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda, gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao prijedlog prekršajnog zakona, u kojem, međuostalim se očekuju i visoke kazne za osobe koji na bilo koji način promoviraju nacističke, ustaške i simbole druge totalitarne političke sustave.

Olujić je komentirao izjavu suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića koji je gostujući na N1 televiziji rekao da zbog toga što u zakonu nije jasno definirano što je prihvatlivo, a što nije prihvatljivo, i zašto, odnosno što je kažnjivo, a što nije, da netko počne izjednačavati fašiste i antifašiste?

“Naravno da se može dogoditi i nije prvi put da se događalo”, rekao je Olujić i dodao da je baš u vrijeme Plenkovićeve vlade i u trenutku kad je vlada trebala donijeti odgovarajuće zakonske izmjene oko zabrane ustaškog pozdrava, na intervenciju nekih ljudi bliskih premijeru građaninu Plenkoviću vjerojatno i ljudi iz predsjedništva HDZ-a, a prvenstveno tu mislim na Tomu Medveda, i Zdravku Bušić, potpredsjednicu HDZ-a, koja je potekla iz određenih krugova sa Zapada, i kakvom je pokretu pripadala prije povratka u Hrvatsku.

“Pozitivnim propisima razlučiti antifašističko od ustaškog znakovlja”

“Ono što je divno čudo da osobe poput suca Turudića, ne znaju hrvatsku povijest, ne znaju hrvatsku državno pravnu povijest, ili jednostavno ne žele priznati činjenicu da je ova Rapublika Hrvatska sljednica Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974. godine i njenog Ustava, da je ta SR Hrvatska sljednica Narodne Republike Hrvatske iz 1946., a da je ta NR Hrvatska sljednica Federalne Države Hrvatske koja je nastala odlukama IV. zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom u svibnja 1944. godine. Sve dok je to tako, a tako to i nedvojbeno jest, bez obzira koliko to Zlatko Hasanbegović i drugi hrvatski desničari i političari desne provijencije ne priznaju tu činjenicu i veličaju djelo i lik Ante Pavelića i NDH i smatraju da je ova Republika Hrvatska, s obzirom na izvorišne odredbe hrvatskog Ustava gdje se na jedan ne baš transparentan način ne spominju odluke ZAVNOH-a, ali isto tako i tisućljetne težnje hrvatskog naroda za Hrvatskom državom i u tom smislu vuče paralela s uspostavom Nezavisne države Hrvatske, vuče se paralela da je ova Republika Hrvatska sljednica NDH, čak i državno pravnom smislu što je apsolutni nonsens”, rekao je Olujić.

Napomenuo je i da bez obzira na to što je režim od 1944-5 naovamo do 1990-godine bio totalitaran režim, sve dok se ova Republika Hrvatska sljednica u državnopravnom smislu one države nastale u Topsukom, znakovlje poput zvijezda petokraka pripada ne samo hrvatskoj povijesti već i pravnoj prošlosti i kao takva neće, ali baš nikada biti kažnjivo.

Rekao je i da je potrebno pozitivnim propisima razlučiti antifašističko od ustaškog znakovlja, pogotovo zbog toga što je ova Hrvatska sljednica hrvatskog antifašizma koji je kao takav naznačen u preambuli hrvatskog Ustava.

“No, posve sam siguran da dok na čelu ove vlade stoji hrabri i odlučni građanin Andrej Plenković to se nikada neće dogoditi iz jednostavnog razloga što taj div na hrvatskoj političkoj sceni računa na glasove desnog krila HDZ-a koje nikada neće pristati na ovo o čemu mi govorimo, a još manje na ideju da je Republika Hrvatske sljednica Federalne države Hrvatske. Ono što je važno istaknuti je da građanin Andrej Plenković, što je gotovo iznenađujuće, baštini antifašizam po svojoj obiteljskoj lozi i da ga se gotovo odriče, s tim da ga priznaje i da antifažizam kod Plenkovića ima samo vanjskopolitičku uporabnu vrijednost”, kaže Olujić.

“Građanin Plenković”

Objasnio je zašto inzistira na tome da premijera Plenkovića naziva građaninom.

“1990-ih sam se uključio u projekt stvaranja Hrvatske države. Bio sam jedan od najbližih suradnika predsjednika Franje Tuđmana, obnašao sam čitav niz odgovornih dužnosti i što je najvažnije iz ruku predsjednika Tuđmana primio četiri najviša odlikovanja, dok je građanin Plenković sa svojim ocem bio na pogrešnoj strani povijesti kako 1971. godine, u to vrijeme mislim prvenstveno na njegovog oca, tako i 1991. godine kad je predsjednika Tuđmana sa svojim ocem mogao gledati samo na hrvatskoj televiziji”, objašnjava Olujić.

Dodaje da je upravo iz tih razloga kada su građanina Plenkovića podsjetili u vrijeme izbora predsjednika Vrhovnog suda, po prijedlogu gospodina Milanovića, kao jedinog ovlaštenog ustavnog predlagatelja osobe kandidata za obnašanje dužnosti predsjesdnika Vrhovnog suda, da je on kao jedan od tvoraca Ustava RH, istaknuo nešto što nije išlo u prilog stavu građanina Plenkovića, novinarama na to odgovorio, a tko je Krunislav Olujić?

“Ako je tomu tako, a neka o tome presudi javnost, onda za mene građanin Plenković ne može biti gospodin”, rekao je Olujić i dodao da zbog omalovažavanja javnosti i medija, po staljinističkom modelu, Plenkovića označava kao građanina.

