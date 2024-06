Proces protiv Čeha kojem je dijete stradalo u eksploziji u Obrovcu RH prepušta Češkoj

Podijeli :

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru odlučilo je kaznenu prijavu protiv 46-godišnjaka čije je dijete poginulo u eksploziji u Obrovcu, a još dvije osobe su ozlijeđene, ustupiti Republici Češkoj.

Potvrđeno je da je zadarska policija prijavila 46-godišnjaka zbog teškog kaznenog djela dovođenja u opasnost u kojem je bilo smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba. No, prema prijavi, ovo kazneno djelo počinjeno je iz nehaja. Za to je propisana kazna do tri godine zatvora.

Lakše suđenje u Češkoj

Inače, Čeh je pušten da se brani sa slobode.

Policija objavila detalje nesreće u Obrovcu, uhićen Čeh

“Policija je ispitala osumnjičenog a kaznena prijava bit će ustupljena Republici Češkoj s obzirom da su svi sudionici događaja češki državljani koji imaju prebivalište u Republici Češkoj. Zbog toga će postupak biti lakše i ekonomičnije proveden pred tamošnjim pravosudnim tijelima”, smatraju u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Nesreća se dogodila nakon što je dijete na vojnom poligonu kod Knina uzelo eksplozivno sredstvo i unijelo ga u vozilo. Nedugo nakon toga Česi su se zaustavili, a dijete je ponovno uzelo eksplozivno sredstvo koje se tada aktiviralo.

