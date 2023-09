Cijene hrane rastu brže nego u ostatku Europe: “Ovo je prevršilo svaku mjeru”

Podijeli :

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u Dnevniku N1 komentirao je inflaciju, rast cijena i kako građani podnose promjene.

Na pitanje tko je kriv za inflaciju Krešimir Sever je rekao:

“S jedne strane oni koji proizvode kažu da prolaze loše i mi građani prolazimo izuzetno loše. Između svega toga su otkupljivači, prekupci, trgovci, svi se oni dobro naberu što se vidi po podacima koliko je rasla dobit. Najveći udio u hrvatskoj inflaciji imala je zapravo vrtoglava brzina i visoki rast profitnih marži, čak četiri petine domaće inflacije vezano je uz to. To je bezobrazluk gdje netko pohlepom izvlači, a mi građani to plaćamo.”

Smatra da bi nešto trebali zajednički napraviti Vlada i HNB dodajući da je upravo središnja banka odgovorna za stabilnost cijena.

“Očito se ne može ništa spuštanjem PDV-a jer je to manjak za proračun, a opet uberu oni koji su prodavali. Očito bi trebale strože mjere. Na jednoj strani različite potpore treba uvjetovati da oni koji su ih dobili, moraju pokazati društvenu odgovornost. Oni koji dižu cijene, Vlada nema zapreka da im redovito šalje nadzore, inspektorat. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Cijene hrane su rasle više nego u ostatku Europe. Ni mirovine ni plaće ne mogu tu puno. Može ih se pritiskati raznim sredstvima, i bojkotom reći da nećemo kupovati jer su bezobrazni i pohlepni.”

Sever ističe da Vlada mora nastaviti s mjerama potpore, čak i u stabilnijim uvjetima. Dodaje da počlinje sezona grijanja pa je važno znati da će cijene ostati nepromijenjene.

