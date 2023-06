“Da su se ranije povećale plaće tko nam garantira da inflacija ne bi bila veća”

Podijeli :

Bjelovarski gradonačelnik i saborski zastuonik HSLS-a Dario Hrebak u Newsroomu N1 televizije komentirao je prijedlog Zakona o izbornim jedinicama, dogovru premijera sa sindikatima i drugim političkim aktualnosti.

Hrebak kaže da nije znao konkretan iznos ponude sindikatima, ali da su znali s kakvom će ponudom ići.

“Čim idete sa sindikatima u pregovore, odmah znate da jedna i druga strana drže svoje stavove, ali da na kraju do određenog kompromisa dođe”, rekao je Hrebak. Dodao je da treba biti oprezan i da taj segment i sindikati razumiju.

“Mi i dalje imamo inflaciju kakvu imamo ona je pod nekakvom kontrolom i ona pada, ali ona je poskupila troškove života i ljudima otežala i ako abnormalno dižete plaću ulazite u začarani krug jer vi čim dižete plaću, raste potrošnju i povećavate inflaciju”, rekao je Hrebak.

Na pitanje što bi bilo abnormalno povećanje plaće Hrebak kaže da je sve ono što nije realno za inflatorne učinke.

Dao je primjer u Jugoslavije kad su tijekom borbe s inflacijom ljudima dizane plaće što je onda povećavalo inflaciju.

Ipak smatra da mi imamo dosta stabilnu situaciju i da je premijer Andrej Plenković dobro napravio što je povećao plaće do razumnog iznosa. “Što se tiče ponude radnicima u pravosuđu, oni uistinu imaju mizerne plaće i njima se uistinu moralo pomoći”, kaže Hrebak.

Hrebak: Novac nema istu vrijednost kao prije godinu dana

Govorio je o tome kako je oporba početkom godine najavljivala apokalipsu, a da sad mijenja priču. “E sad smo puni para kao brod, a što realno gledajući nije točno. Novca ima kako to kaže ministar, ali nema ga baš u obilatim količinama. Pa sad govore to se izvuklo preko leđa građana, što opet nije baš istina. Inflacija stvara jednu polukrizu u kojoj vi mislite da imate novca, a u biti taj novac gubi vrijednost. On nema istu vrijednost kao prije godinu dana”, kaže Hrebak.

Napominje da oko inflacije trebamo biti oprezni.

Napomenuo je da se standard građanima diže, ali puno, puno sporije od onog što bi građani htjeli.

“Prosječna plaća kad bi bila 1000 eura bi bila super, ali ona to još uvijek nije”, kaže Hrebak.

Na prozivku da je dogovor sa sindikatima, predizborni trik premijera, Hrebak kaže da su mlaće premale od onog što građani zaslužuju. “Ali one su realne i da su veće od onog što smo imali jučer”, naglašava Hrebak.

Kaže da je oporba predvidljiva, da je prošle godine tražila veće plaće za sve, a sad kad idu osjetno gore, opet nisu zadovoljni.

Također smatra da je vrijeme dogovora sa sindikatima dobro jer da se išlo u povećanje plaća ranije da nam nitko ne bi mogao garantirati da inflacija ne bi bila veća.

“Jako je subjektivan taj pojam inflacije i smatram da smo to dobro izbalansirali. Znam da će ovo što ću reći naići na hrpu kritika, ali mi nikad nismo imali inflaciju kao recimo Mađarska, ali to nismo imali jer smo bili oprezni i stavljali smo sve u realne okvire i dizali malo pomalo”, kaže Hrebak i dodaje da će ovo povećanje usporiti pad inflacije.

