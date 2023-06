“Rastu plaće za 219.000 službenika od lipnja, regres će biti 300 eura za sve”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je danas radni sastanak s predstavnicima više sindikata javnih i državnih službi koji traže veće plaće.

“Nastavno na naš razgovor prije dva tjedna kad smo temeljito analizirali situaciju brojnih zaposlenika u državnim službama. Kroz dijalog smo odlučili u idućim danima dogovoriti memorandum o razumijevanju čiji će rezultat biti donošenje odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama. To treba staviti u kontekst izrade novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika”, rekao je Andrej Plenković.

Istaknuo je da se radi o velikom reformskom zahvatu koji će kroz nekoliko dana u proces javnog savjetovanja.

“Cilj tog procesa je da Zakon stupi na snagu 1. siječnja, to će trajati nekoliko mjeseci i zaključili smo da se trebamo voditi krilaticom – ‘Više daje tko brzo daje’. Odlučili smo ovako obuhvatiti čak 219.000 službenika u javnim i državnim službama i to tako da bi plaća porasla za 100 eura onima koji imaju najmanje plaće s koeficijentom od 0,63 do 1,00. 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima od 1,111 do 1,523, a za 60 eura onima s koeficijentom od 1,530 do 1,867. Ova odluka bi se već primjenjivala za plaću u lipnju, a bila bi isplaćena u srpnju”, dodao je.

“Razgovarali smo i o regresu. Ustavni sud se ne slaže s razlikom u plaćama između članova sindikata i ostalih pa smo dogovorili da se regres od 300 eura primjenjuje na sve”, rekao je Plenković.

Ovime će biti obuhvaćeni i pravosudni službenici. Plenković je istaknuo da smatra da je ovo velik korak naprijed, no podsjetio je na vanjske okolnosti koje utječu na ekonomiju.

Sanja Šprem je rekla da su imali priliku upoznati premijera sa svim zahtjevima i problemima s kojima se suočavaju. Napomenula je da se najviše računa vodilo o onima s najnižim primanjima. “Svi su sindikati iskazali volju, nakon 20 godina trpljenja nepravde u odnosima članovi i nečlanovi sindikata, da se to pitanje regulira. Sindikati ne odustaju od razlikovanja člana i nečlana”, rekla je.

Na godišnjoj razini za veće plaće izdvajat će se oko 430 milijuna eura, rekao je premijer. Oko 100.000 je onih koji će dobiti 100 eura, dodao je.

“Spremačice, domari, kuhari, oni sa srednjom stručnom spremom, plaća će im rasti 18 do 20 posto ovom odlukom Vlade”, rekla je Šprem. “Ovakav sporazum je održiv i prvi put nismo čuli da nema novca. Dogovoreno će biti ugrađeno u zakon tako da ovo nije privremeno, nego trajno rješenje. Postat će dio uredbe o koeficijentima, a osnovica je druga priča”, dodala je.

