Orešković Milanoviću: Golub pismonoša treba javiti da je izvanredno stanje?

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je u N1 Studiju uživo aktualne teme.

Orešković kaže kako ne možemo reći da sustav fukncionira ako je sudbena vlast u blokadi već sedam tjedana. Sada je, kaže, sve na predsjedniku države koji je Ustavom obvezan brinuti da sve funkcionira.

“Činjenica je da pravosuđe na funkcionira, da je u blokadi i to je samo po sebi izvanredno stanje u državi, upravo zato i postoji izravni izbor predsjednika države. On ne može naložiti održavanje same sjednice, ali može to predložiti. Možda je u pozadini njegove nevoljkosti to što misli da Sabor nema neku moć… Možda mu je izvanredna sjednica netema, kao što je Plenkoviću plinska afera netema. Izvanredna sjednica bi pokazala da se barem sjećamo u natruhama što u Ustavu piše. A ako je ne bude, a očito je neće biti, to znači da je stanje u državi još gore nego što se misli”, kaže.

“Možemo proglasiti doživotnu vladavinu HDZ-a… Neke institucije koje su po Ustavu imale neke zadaće, očito to ne koriste i to više nema smisla”, govori Orešković dodajući da je posljedica 7-godišnje HDZ-ove vlasti to da su “insitucije izbrisane”.

“Sad kad smo došli do ruba provalije i treba nam sustav, sad se vidi da to sve skupa ne funkcionira. I predsjednik države sad ne bi, ne zna, golub pismonoša treba javiti da je država u izvanrednom stanju. Morat ćemo se pogledati u oči i vidjeti da nešto treba drastično mijenjati. Između ostalo, i sam Ustav”, smatra Orešković objašnjavajući da je sve nekako utihnulo, da nema pravog bunta. “Ova situacija trebala bi biti nešto oko čega će se ujediniti svi. Građani bi trebali izaći na ulice, njihovi se predmeti rješavaju u sudnicama. Doslovno sve u ovoj državi ovisi o toj sudbenoj vlasti koja sad pada na najslabijoj karici. Plenković i njegova vlast se iživljavaju na onima koji su najslabiji”, upozorava.

Oporba je, kaže, ujedinjena u mišljenju da treba sazvati izvanrednu sjednicu. Na rješenja gledaju drugačije i svaka politička opcija zastupa svoju politiku. Jedan se dio opozicije nadao da će predsjednik države reagirati drugačije, kaže, a zajednički zaključak bit će donesen na sutrašnjem sastanku.

Afera u HEP-u

Govoreći o plinskoj aferi, Orešković kaže da je Filipović jasno dao da znanja da ga je Uprava HEP-a sa zakašnjenjem obavijestila o tome što se događa.

“Očito je da iza ove afere imenom i prezimenom stoji Andrej Plenković. Mislim da on ovu aferu brani iz osobnih razloga”, govori Orešković. Dodaje da smatra da se radi o kriminalu, a ne kriminalnom nemaru kako to kaže predsjednik države. “Mislim da je tu trebao dati vjetar u leđa slabim snagama USKOK-a i DORH-a. Ovo je kriminal, ovo ne može biti nemar”, kaže.

