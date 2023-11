Damir Bakić: Ovaj proračun je predizborni proračun

Podijeli :

Damir Bakić, saborski zastupnik (Možemo!), bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović u kojem je komentirao prijedlog državnog proračuna za iduću godinu.

Podsjetimo Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu. Ukupne prihode države u idućoj, superizbornoj godini, Vlada je projicirala na 28,5 milijardi eura, a rashode na 32,6 milijardi, u odnosu na plan za 2023., prihodi su veći za tri posto, a rashodi za 11,2 posto. Realni gospodarski rast za 2024. Vlada projicira na 2,8 posto, te očekuje da će udjel javnog duga u BDP-u sa 60,7 posto u ovoj godini, pasti na 58 posto BDP-a, dok bi stopa inflacije trebala biti 3,1 posto. Proračunski manjak trebao bi biti ispod referentne razine od tri posto, a prema metodologiji ESA 2010. u 2024. trebao bi biti 1,9 posto BDP-a.

Prijedlog državnog poračuna komentirao je i saborski zastupnik, Damir Bakić.

“Mi iz Možemo! nismo bili osobito oštri i kritični prema proračunu. Naravno da je evidentno da je ovaj proračun predizborni proračun i to se vidi ne samo iz tog velikog, ali očekivanog i dobrodošlog rasta plaća, to se vidi i iz najavljenog povećanja mirovina koje je zakonski zadano pa je to nešto što je određeno parametrima koji će biti mjerljivi na kraju ove godine. To se vidi i iz deficita proračuna koja je planiran na razini 4,09 milijardi eura što je dva puta veće nego u rebalansu, nedavno usvojenom, ali u 2025. godini najavljuje se fiskalna konsolidacija i taj deficit bi trebao pasti na nešto više od tri milijardi eura, a 2026. na oko dvije milijarde eura”, objasnio je Bakić.

Bakić je istaknuo kako je vidljivo da je proračun obilježen predstojećim izborima te da je to razumljivo, očekivano i da se tako nešto ne događa prvi puta. “Kada već govorimo o povećanju plaća mislim da to treba staviti vrlo jasno u korelaciju s povećanjem prihoda proračuna i najvažnijim poreznim prihodom, a to je prihod od PDV-a”, rekao je zastupnik.

“Planirani prihod od PDV-a rastao je za više od 20%”, dodao je.

Bakić je objasnio da veliki porast prihoda od PDV-a pokazuje stvarno lice i stvarni intenzitet inflacije.

“Nije se povećala kupovna moć građana, nije to plod gospodarskog rasta, to je vidljiv rast cijena i tako prikupljen prihod državnog proračuna kroz povećanje plaća na neki se način, malo zakašnjelo, vraća građanima. Mislim da s te strane ne stoje primjedbe da se to nije trebalo dogoditi, ali druga je stvar koliko bi povećanje plaća u javnom sektoru bili odmjereno da izbori ne slijede, a to je pitanje za diskusiju”, kazao je Bakić.

Dodao je da je važno reći kako je Vlada osim što je pripremila predizborni proračun istovremeno je taj proračun pripremila s optimističnom prognozom. “Prognoziraju realni rast BDP-a za 2,8%, a relativno je hrabro i treba vidjeti hoćemo li uspjeti u smanjivanju inflacije na razinu od 3,1% na nivou godine, živi bili pa vidjeli”, rekao je zastupnik.

“Tu u pozadini stoji ključno pitanje, mi povećavamo plaće u javnom sektoru, povećavamo socijalne transfere, povećavamo mirovine, nije jasno u kojoj će to mjeri biti održivo, nije jasno kako dalje s time i kako dalje sa strukturom naših proračunskih prihoda u godinama koje slijede posebno kada priljev europskih sredstava bude manji”, objasnio je Bakić.

Bakić je rekao da je problem u strukturi našeg prihoda i u strukturi našeg gospodarstva, prevelikoj ovisnosti o turizmu. “Suštinski problem je u tome što je sada jasno da smo za još jednu godinu odgodili prijeko potrebne reforme. Prije svega kada kažem reforme mislim na reformu zdravstvenog sustava koji je neracionalan i prepun nedosljednosti, neekonomičnosti i šupljina te iz godine u godinu podliježe sanacijama”, rekao je zastupnik.

