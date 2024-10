Habijan o sukobu nadležnosti s EPPO-om: To rješava glavni državni odvjetnik

Ministar pravosuđa Damir Habijan u četvrtak je izjavio kako model prema kojemu je glavni državni odvjetnik nadležan za rješavanje eventualnog sukoba nadležnosti između EPPO-a i nacionalnog tužiteljstva osim Hrvatske ima još 14 država EU.

“Kada govorimo o sukobu nadležnosti, Republika Hrvatska je to propisala identično kao 14 drugih zemalja članica dakle da to rješava glavni državni odvjetnik. Od strane Europske komisije i EU ne postoji drugačije riješeno to pitanje”, izjavio je Habijan nakon sjednice Vlade RH.