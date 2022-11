Cijela Hrvatska uz Vukovar i Škabrnju: “Tko god zapali svijeću, s nama je”

Bivša premijerka Jadranka Kosor za N1 se prisjetila ratnog izvještavanja iz Vukovara. Govorila je i o Siniši Glavaševiću.

“Upravo u ove dana navre ova silina sjećanja na svaki detalj, ne samo 18. nego i dana prije, na posljednje javljanja Siniše Glavaševića, kad je bilo jasno da se grad neće obraniti i kad je on to vrlo decidirano isticao. Kad je i on znao, a i mi svi drugi, budući da je on bio glas Vukovara, glas branitelja Vukovara, glas otpora iz Vukovara, znali smo, a i on je znao, da će neprijatelj, kad uđe u grad, među prvima tražiti njega. Tako je i bilo”, govori Kosor.

“Sjećam se tog trenutka kad je on vrlo žestoko govorio o tome da su na neki način ostavljeni. Bila sam na vratima naše režije 9 u Jurišićevoj, samo sam spuznula niz štok i počela plakati jer sam shvatila da je moguće da je to zadnji put da ga čujemo”, emotivno se prisjetila.

Više pročitajte OVDJE.