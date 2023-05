Danas prosvjeduju ZET-ovci, prijete i štrajkom

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

U srijedu u 15 sati održat će se polusatni prosvjed upozorenja radnika ZET-a ispred Uprave na okretištu Remiza. Traže povećanje plaća, poboljšanje uvjeta rada, osnivanje Radničkog vijeća, hitno zapošljavanje radnika u servisima, nabavu novih strojeva za održavanje i obnovu hangara. Radnici traže i transparentne natječaje za sva radna mjesta, kupnju modernih i kvalitetnih vozila, ispravne skretnice, kao i ispravne donje i gornje vodove. Ako se ne udovolji zahtjevima, koje traže, radnici ZET-a najavljuju štrajk za jesen.

Zaposlenik ZET-a i organizator prosvjeda Neven Brnjas za portal HRT-a kazao je kako razloga za nezadovoljstvo ima napretek, u svakom segmentu ima problema.

Vozači su nezadovoljni, kaže Brnjas, jer im se 40 godina nije mijenjao koeficijent, koji iznosi 2,40. Brnjas smatra da bi idealni bio barem 3. Rekao je kako određeni sindikati ne govore istinu o plaćama vozača u ZET-u. Plaća vozača tramvaja je oko sedam tisuća kuna. “Zbog nedovoljnog broja radnika, radnici rade prekovremeno, imaju velik broj noćnih smjena pa mnogi to računaju kao plaću. No, to nije plaća, zna se što je plaća”, poručio je.

Kriminalni uvjeti rada

Dodao je da su tehnički uvjeti za rad “kriminalni”. “Iznad radnika lete golubovi i doslovno s**u po ljudima. Kada pada kiša, curi voda, vrata se ne mogu zatvoriti, propuh je”, naglasio je Brnjas.

Brnjas je naglasio kako zbog malih plaća odlaze radnici pa oni koji ostaju moraju raditi prekovremene.

Sve više vozila u kvaru

Najveći problem, ističe Brnjas, je sigurnost vozača, kontrolora karata, ali i građana. Tramvaji su stalno u kvaru.

Velika promjena u ZET-u, evo kako od sad možete do vozne karte

Brnjas je rekao kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio kupovinu dvadeset novih tramvaja, ali istih onih koji su kupljeni prije sedamnaest godina.

“Ti tramvaji su se, nakon kupnje, za par godina pokvarili. Pola ih ne vozi jer su se raspali, a pola se ne može održavati zbog manjka dijelova. Ti tramvaji nisu među prvih dvadeset u svijetu po kvaliteti”, poručio je.

“Sve to plaćaju građani. A sve je više autobusa i tramvaja koji ne voze, a gužve su sve veće”, rekao je Brnjas.

Tvrdi da su na cestama su neispravna vozila.

“Jedni te isti autobusi idu na tehničke preglede po dva, tri puta”, ponovio je.

Ugrožena sigurnost

Brnjas je dodao kako je ugrožena sigurnost samih vozača. Vozači su svakodnevno izloženi verbalnim napadima, kao i kontrolori karata. No, upitna je i sigurnost građana.

Naglašava da je ranije podizao kaznene prijave zbog otkazivanja kočionog sustava na tramvajima. Zbog toga putnici znaju padati u tramvajima te dolazi i do ozljeda.

Brnjas je istaknuo da je sigurnost građana ugrožena i zbog neispravnih pruga.

“ZET je postao krava muzara”

Mali broj radnika radi na održavanju vozila. I na taj način dolazi do izvlačenja veće količine novca iz samog ZET-a.

“Po mom saznanju ostalo je pedesetak radnika, prije ih je bilo 400”, kazao je Brnjas.

Rekao je da je ZET postao jedna “krava muzara”. Za ZET radi velik broj privatnih tvrtki te se tako novac izvlači na sve strane.

“To je kao jedno sito, sve je manje radnika, a sve više outsourcinga”, naglasio je Brnjas.

Pritisci na radnike

Organizator današnjeg prosvjeda naglasio je da se vrše razni pritisci na radnike kako ne bi došli na prosvjed.

“Čuo sam da se pokušavalo vrbovati moje prijatelje da se prosvjed otkaže. Čak su se određene političke stranke željele uključiti u organizaciju prosvjeda. No, ovo nije politički prosvjed, već se čaša napunila do vrha, situacija je teška i treba se krenuti u rješavanje problema”, poručio je Brnjas.

Dodao je da je s Tomaševićem razgovarao prije izbora te ga je molio da riješi situaciju u ZET-u. “On mi je rekao čim dođe na vlast da će to riješiti. Međutim, situacija je još gora, jednostavno je postalo neodrživo”, kazao je.

Brnjas je pozvao građane da dođu poduprijeti radnike te da im se pridruže na današnjem prosvjedu.

Ponovio je da je njihova sigurnost ugrožena.

