Analitičar: Velika je razlika između Možemo i Milanovićeve sljedbe

Podijeli :

Politički analitičar Davor Gjenero komentirao je u Novom danu N1 televizije s Mašenkom Vukadinović aktualne teme.

Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge stiže u Sabor, na poziv Vlade, da oporbi objasni detalje aktivnosti NSATU zbog koje se u Hrvatskoj već neko vrijeme lome koplja između vladajućih i oporbe.

“Čini mi se da je potpuno jasno da je nemoguće da se postigne 2/3 većina. Ovo je još jednom da RH neće ispuniti obvezu koju je preuzela na summitu NATO-a, s time da je vrlo vjerojatno da će ovaj put Vladi ovaj put manjkati više glasova za 2/3 većinu nego prije dvije godine kad se raspravljalo prije dvije godine o obuci ukrajinske vojske. Ovaj put će rezultat biti nepovoljniji jer nemamo unutar lijeve političke opcije racionalne političke aktere poput onih oko Davorka Vidovića i Socijaldemokrata”, kaže Gjenero.

N1 komentar: Je li glasanje za NSATU postalo odluka između Milanovića i Plenkovića? Raspudić o NSATU misiji: Dok traje igrokaz za javnost HDZ i SDP trguju oko sastava Ustavnog suda

Možemo je ostavio mogućnost da ipak podrži dogovor. Predsjednik Vlade kaže da se radi o “kapricu” oporbe. “To nam još jednom pokazuje kako je velika razlika između Možemo i autoritarne sljedbe Zorana Milanovića koja se okupila na parlamentarnim izborima i ovih koji nisu sami mogli doći do mandata nego su u parlament ušli zahvaljujući Milanoviću i SDP-u. Ne očekujem da će Možemo glasati za sudjelovanje RH u NSATU-u, ali oni pokazuju da su dio racionalne političke arene, da oni donose odluke, dočim Milanovićeva sljedba pokazuje da nisu oni koje se išta pita nego ispunjavaju pozicije svojih gospodara. Različita je pozicija Mosta koji je antiglobalistički pokret i njihova je pozicija čistija od pozicije SDP-a. Grupa koja danas vodi Možemo su ljudi koji su vrlo jasno i pristojno u vrijeme pristupanja NATO-u nudili alternativu i potpuno je jasno da nakon pristupanja NATO-u neće postati NATO optimisti. Ja ozbiljno razlikujem poziciju Možemo u odnosu na poziciju SDP-a”, govori Gjenero.

Analitičar kaže kako se Hrvatsku nakon prve odbijenice nije dogodilo ništa, tako se neće dogoditi ništa ni ovaj put. “Reputacijska šteta ponašanja predsjednika Milanovića je ogromna. RH bi bez tog neuravnoteženog ponašanja predsjednika Republike, koji je izrazito naklonjen ruskom narativu, Putinovim brbljarijama, bila doživljena kao ozbiljna država koja spada u mainstream europskih i euroatlantskih politika, a ovako se sve više propituje kud to Hrvatska smjera”, govori Gjenero.

On smatra i da je izgledno da će Milanović dobiti i drugi mandat pa će se sve više postavljati pitanje kakav je dugoročni stav Hrvatske prema eurostrukturama i atlantskim integracijama.

Analiza Plenkovićevih i Milanovićevih postupaka: “Besramni su. Nemaju mjere i uništavaju institucije”

Na pitanje je li bilo moguće da premijer na neki drugi način privoli opoziciju da podrži ovu misiju, Gjenero kaže da se na tijekom parlamentarnih izbora pokazalo tko je pravi šef najveće oporbene stranke. “To nisu tijela stranke ni zastupnici koji bi neovisno donosili odluke. U takvim uvjetima, teško je pripisivati odgovornost za ovu situacije predsjedniku Vlade, tim više što je Vlada u nekoliko stvari nudila kompromis. Prije svega to nacionalno izuzeće. Meni se čini da odgovornost postoji, ali da je ona isključivo na strani onih koji ne poštuju temeljno načelo, koji ne poštuju načelo da obveze koje su preuzete na međunarodnim skupovima valja ispuniti i provesti. Ovdje se o tome radi. Naravno, ništa s NSATU-om neće dogoditi jer RH neće biti u toj operaciji, ništa se kratkoročno neće dogoditi RH jer će odbiti suradnju, ali prvi put kad će RH trebati neku uslugu od NATO saveza tu uslugu kao nepouzdana članica neće dobiti”, smatra Gjenero.

Na pitanje o Milanovićevom sazivanju sastanka Glavnog stožera OSRH-a u zgradi MORH-a, za što je predsjednik zatražio crveni tepih i postrojavanje Počasno-zaštitne bojne, Gjenero odgovara: “Mislim da Vlada i ministar griješe. Osobi koja je u takvoj poziciji kao predsjednik Milanović treba u tim situacijama pogodovati kao malom djetetu. On je cijeli mandat predsjednik, a nije imao nikakvih relevantnih međunarodnih skupova, on je željan crvenog tepiha i postrojavanja vojske njemu u čast. On to može tražiti i treba mu to omogućiti, a osobama u stanju u kakvom je on nije pristojno podsmjehivati se.”

Milanović je, prema Gjeneru, uspio nametnuti svoj narativ da je on štit od samovolje predsjednika Vlade i vladajuće stranke. “To je dobro sjelo dijelu biračkog tijela pa i onima koji sigurno ne prihvaćaju njegove proruske eskapade”, navodi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.