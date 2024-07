Novi problem u obrazovanju: “Nama već u školu dođu djeca koja su nervozna ako nemaju neki uređaj u rukama”

Podijeli :

Bivša ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala rezultate državne mature, ali i probleme u obrazovanju.

Divjak smatra da se kod nas premalo radi da se osvijesti koliki je problem umjetna inteligencija i što ona znači u obrazovanju. “Govori se o problemima u kojima učenici i studenti koriste nedozvoljeno umjetnu inteligenciju za varanje i prepisivanje. Mi nismo svjesni koliko se naši životi mijenjaju i na koliko načina ona već sada utječe na naše živote i da će naši sadašnji učenici raditi u potpuno promijenjenim uvjetima. O tome u našem obrazovanju nema nikakvih pomaka”, rekla je.

“Mi bismo morali imati široku kampanju od vrtića, preko škola i fakulteta da nastavnici nauče to koriste, ali i da prepoznaju rizike koji su veliki”, dodala je.

Porazni rezultati državne mature

Državna matura je pokazala lošije rezultate nego ranije. “Rezultatima iz hrvatskog jezika treba se obratiti posebna pažnja. Veliki je problem što se u našim obiteljima djeci ne daju knjige. Moja majka je nakon cijelog radnog dana nama čitala prije nego smo krenuli u školi. Kurikulumi su vrlo otvoreni i postoji velika sloboda da nastavnici koriste suvremena djela koja su bliža učenicima. No nije samo važna vrijednost čitanja nego koliko je ono važno u razvoju ostalih vještina”, objasnila je.

“Vidimo i na fakultetima koliko se skraćuje interval pažnje i nema smisla dati djeci uređaj u ruke kada to ne treba. Niti u školi, niti u obitelji i to treba dobro dozirati. Nama dođu već i u školu djeca koja su nervozna kao nemaju neki uređaj u rukama. Moramo biti svjesni da je to problem i kako s roditeljima raditi jer neće tehnologija nestati i moramo raditi na prevenciji rizika”, smatra Divjak.

Brojne su reakcije oko Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a Divjak kaže daje ministru dobro došlo da smicalica s dopusnicom uspije. “Mi imamo situaciju da politika ulazi u prostor akademske samouprave i to je veliki problem. Akademska autonomija je ustavom zagarantirana i nedopustivo je da netko s političke pozicije ulazi u sadržaj programa”, rekla je.

“Sigurna sam da stručnjaci koji se time bave znaju što rade, a to sigurno nisu stručnjaci koji su treneri”, dodala je.

“Trebalo je stati iza toga studija, ali ne čudi me to jer se Sveučilište u Zagrebu po nekim drugim pitanjima nije jasno odredilo. Prorektorici Sveučilišta za etička pitanja nije neobično da sveučilište tuži svoje profesore za klevetu”, navela je.

