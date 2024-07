SDP-ovac Đujić otkrio koga neće podržati kod izbora ustavnih sudaca

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, SDP-ovac Saša Đujić bio je gost Mašenke Vukadinović u Novom danu.

Đujić se osvrnuo na proces izbora ustavnih sudaca, kaže kako već sada kasnimo.

“Istekao im je mandat i oni su v.d. na šest mjeseci. U SDP-u smatramo da je proces izbora trebao početi puno ranije. … Malo kasnimo s tim izborom, ali ne sumnjam da će suci biti izabrani na vrijeme i onako kako bi trebalo”, kaže šef saborskog Odbora za Ustav.

“Svakome je jasno da su odluke USUD-a donošene u proteklom periodu na očekivanje vladajućih, upravo zbog toga je srušeno povjerenje građana u Ustavni sud. To je ono što ćemo mi kao lijevo-liberalna oporba promijeniti. Usuglasit ćemo se prije donošenja odluke i s pet imena ići prema HDZ-u za dobivanje dvotrećinske većine. Očekivat ćemo određene promjene u radu USUD-a, povećanje transparentnosti. Dodad nismo pratili sam proces donošenja odluka, način dodjele predmeta… Zalažemo se za slučajni odabir predmeta. Na tome ćemo gledati da naši kandidati budu oni koji su spremni Ustavni sud otvoriti javnosti, povećati transparentnost i vratiti povjerenje u sud. Nećemo ih se sramiti i nakon odabira prestaju naši kontakti s njima, nećemo utjecati na njihov rad”, goivori.

Đujić kaže kako sumnja da bi se moglo dogoditi da se preklope kandidati koje podržava oporba i onih koje podržavaju vladajući. Očekuje da će raspodjela mjesta ići po principu pet – pet.

Ustavni sud je, naglašava, važna institucija i tu treba postojati kompromis. “Nećemo nikoga osporavati zbog njegovih političkih uvjerenja, u USUD-u trebaju sjediti svi, ali ako netko ima repova, to nećemo moći podržati”, kaže Đujić.

Državni tajnici

Predsjednik Vlade u ponedjeljak je rekao kako će Domovinski pokret dobiti devet državnih tajnika.

“To je stvar njihove trgovine, nije na nama da ulazimo u te brojke. Zašto traje dva mjeseca? Mislim da nemaju dovoljni ljudi ni za ovih osam koje će DP dobiti”, kaže i dodaje kako očekuje da će se i oko teme državnih tajnika pojaviti pitanje Milorada Pupovca pa će sve odgoditi za još mjesec dana.

Đujić smatra da bi bilo u redu da svaki ministar u svoj kabinet dovodi tim ljudi koji po završetku njegovog mandata odlaze iz kabineta. “To je srušeno odlukom Ustavnog suda, smatram da je to dobra ideja i da svaki ministar dovede svoje suradnike i da oni zajedno s njim odlaze”, kaže dodajući kako nije u redu da i nakon što ministar ode njegovi ljudi ostaju, a novi ministar onda dovodi svoje jer tako buja državna administracija.

Nova lokacija Sabora

“Uzeli smo samo svoje privatne stvari. Stručne službe će preseliti ostalo. Rad novog saziva nastavljamo od 15. rujna u novom prostoru”, kaže Đujić na pitanje o preseljenju Sabora s Markovog trga na Črnomerec.

Govori i kako smatra da Markov trg treba osloboditi za narod “kao što je bio slobodan prije vlade Andreja Plenkovića”. “HDZ ima tendenciju zatvaranja tog trga”, kaže podsjećajući da su i bivše HDZ-ove vlade ograničavale pristup Markovom trgu.

Nakon obnove, Sabor bi se, smatra Đujić, trebao vratiti na Markov trg, a tamo bi trebalo biti i sjedište Vlade. On smatra da zgrade u kojima stoluju Vlada i Sabor imaju i simboličku i povijesnu vrijednost.

Predsjednički izbori

SDP podržava Zorana Milanovića u njegovom pokušaju da osvoji drugi mandat na Pantovčaku. Đujić kaže kako smatraju da je upravo Milanović posljednji koji pruža otpor tome da HDZ osvoji sve institucije.

“Većina građana će u drugom krugu izabrati Milanovića kao zadnju branu HDZ-u. Siguran sam da će Milanović i dalje biti predsjednik Republike”, kaže. Dodaje i kako misli da HDZ nema kandidata jer bi inače već izašao s imenom. “I oni znaju da nemaju nikog tko može pobijediti Milanovića, podsjećaju me na ono ‘maratonci trče počasni krug’. Sad traže tog maratonca koji će to istrčati, nakon toga će dobiti neku stranačku sinekuru i to je to”, kaže.

“Mi u SDP-u se nikog ne bojimo, ni stranačkih ni nestranačkih iznenađenja, naš kandidat je Zoran Milanović. On je jedina garancija da će obraniti institucije, da ne budu sve u rukama HDZ-a”, ponavlja.

Izbori u SDP-u

Namjeru da se kandidira za predsjednika SDP-a nakon odlaska Peđe Grbina s čela stranke zasad je javno iznio samo Siniša Hajdaš Dončić. Đujić vjeruje da će na izborima u stranci ipak biti dosta kandidata i da će članstvo izabrati najbolje.

