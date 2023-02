Djelomično oblačno uz sunčana razdoblja, temperature na Jadranu do 14 stupnjeva

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja ima dvije izrazite grane, sjevernu koja se proteže preko Atlantika I slijedi smjer golfske morske struje ona dolaskom nad Skandinaviju zakreće prema jugu prema Alpama te donosi hladan suh polarni zrak nad središnju Europu. Južna grana mlazne struje obilazi Azorsku anticiklonu i preko zapadne Afrike ulazi nad Saharu, nad Egiptom dolazi nad Sredozemno more, susreće se sa sjevernom granom mlazne struje.

Nad zapadnom Europom je polje visokog tlaka azorske anticiklone, a ciklona koja je jučer prešla preko središnje Europe i naših sjevernih krajeva premjestila se nad istočni Balkan te putuje prema Crnom moru. Mlazna struja nad našim krajevima je sjevernog smjera brzine oko 200 km/h i djeluje na prizemne slojeve atmosfere uzrokujući porast brzine vjetra.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno, hladnije i vjetrovito. Prijepodne uz više naoblake u Slavoniji i Baranji moguća je i pokoja kap kiše. U drugoj polovini dana vjetar u jačanju, puhat će jak sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu bura i tramontana. Navečer vjetar u pojačanju do olujne jačine. Najviša dnevna temperatura oko 7, na Jadranu od 10 do 14 °C.

U nedjelju djelomice sunčano i hladnije uz jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Više naoblake uz kratkotrajni snijeg u istočnim

krajevima unutrašnjosti te Lici i Gorskom kotaru. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -4 do 0, u planinskim krajevima oko -6, Na jadranu hladno jutro s temperaturom od 0 do 5 uz buru osjet topline oko -4. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od -2 do 4, na Jadranu od 5 do 8 stupnjeva Celzija.

U nastavku tjedna vrijeme će biti promjenljivo suho i hladno. Puhat će sjeverni vjetrovi, a dnevne temperature će biti u unutrašnjosti malo ispod i oko nula stupnjeva, na Jadranu od 3 do 6 stupnjeva. Krajem tjedna postupan porast temperature zraka, uz povećanje naoblake osobito u istočnim krajevima unutrašnjosti i na krajnjem jugu Jadrana.

