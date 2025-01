Grmoja o Dabri: Ovo je puno dublje, radi se o sukobu između Anušića i Plenkovića

Podijeli :

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja nije propustio prokomentirati ostavku Josipa Dabre, ali i navode o kriminalu u Hrvatskim šumama i poljoprivredi. Posebno jer je sad bivši ministar ustvrdio da sva njegova saznanja ima i premijer Andrej Plenković.

“Građanima, a i meni, već je dosta svih afera. Mučno im je, meni je mučno. Ali, mi ćemo nastaviti upozoravati na njih, kao i na inflaciju zbog kojih građani krpaju kraj s krajem. Također, jasno je da nije Dabro taj koji je trebao predati ostavku. Plenković je to trebao učiniti”, kaže Grmoja i dodaje:

“Kad je Dabro dao ostavku, iz Vlade su rekli da ga je na to natjerao Plenković, ali kad isti taj ministar kaže da je šefa upozorio na kriminal, tad isti taj Plenković ne zna o čemu se radi. Ako je istina da ga je upozorio i da mu je on rekao da šuti pa kaznio i smijenio odgovorne, tad Hrvatska ima veći problem od Dabre.”

Bivši ministar ostaje u Saboru, no čini se kao da postoji sukob HDZ-a i DP-a.

“Ovo je puno dublje, ovdje se radi o sukobu unutar HDZ-a, između Ivana Anušića i Plenkovića. Znamo da je Dabro blizak Anušiću i da su Anušiću dionice skočile nakon uvjerljive pobjede Zorana Milanovića. Taj sukob mogao bi uzdrmati i same temelje Vlade. Ne mogu to znati jer me s tim ljudima, hvala Bogu, ništa ne veže. Znam da građani žele poštenu vlast, čistu od korupcije i kriminala. Izvanredni izbori su jedino rješenje. I ostavka jedinog odgovornog, a to je Plenković”, zaključio je Nikola Grmoja.

