Dragan Primorac: Građani su sve vidjeli. Istina govori više od tisuću riječi

Nezavisni predsjednički kandidat Dragan Primorac, održao je konferenciju za medije i osvrnuo se na sučeljavanje sa Zoranom Milanovićem.

“Nije to bila debata koja bi se dogodila u civiliziranim zemljama, koje poznajem, gdje se razgovori temelje na dokazima i podacima. On kad ne bi znao što reći, počeo bi vrijeđati. No, to je dobro jer građani su sve vidjeli”, rekao je Dragan Primorac pa nastavio:

“Istina govori više od tisuću riječi, nezaustavljiva je i jedina važna. Hrvatska ne može imati lidere i vrijednosti. A jučer sam prvi put shvatio jednu stvar. Brojni komentari anonimnih autora, koji vrijeđaju dostojanstvo, izrečeni su od strane predsjednika. To nije Hrvatska koju zaslužuju naši građani.”

