Milanović: Mogu zaustaviti zlo. Hrvatsku trenutno vodi mala grupa ljudi, na čelu s jednim čovjekom

Predsjednički izbori su u punom jeku i drugi krug je pred nama, održat će se za šest dana. Tim povodom, oba kandidata u javnim nastupima pokušavaju doći do što više birača, prvenstveno onih neodlučnih.

Tako je aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji je u prvom krugu osvojio više od 49 posto glasova, u Intervjuu tjedna Media servisa ponovio neke ključne poruke iz kampanje, posebno one vezane uz premijera Andreja Plenkovića.

“Spreman sam za suradnju i razgovor s Plenkovićem, potez je na njemu.”

Smatra da je prvi krug bila snažna poruka vladajućima. Čija se kampanja svodila, a svodi se i dalje, na napade kontra njega.

Milanović pozvao građane da mu daju podršku: “Hrvatska neće biti zemlja u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu”

“Na kraju im se to okrenulo kao kada radiš ono što ne bi trebao raditi na palubi oceanskog linera – vjetar ti puše u lice, pa ti se vrati u lice. Tako da je to na kraju bio skoro pa referendum neke druge vrste, ali ne izvlačim iz toga nikakve trijumfalne zaključke. Posao treba odraditi temeljito i do kraja. Pozivam građane da izađu i da mi daju još jednom podršku. A moj protukandidat nije neovisan kandidat, on je kandidat HDZ-a i Plenkovića.”

Pozvao je na oprez.

“Sada smo u drugom laufu i treba biti oprezan jer na kraju se gleda semafor. Vrijeme je da se HDZ vrati u Ustavne okvire i korito, suradnja je apsolutno moguća.”

Otkako se uključio u parlamentarne izbore proteklog proljeća, na udaru je premijera i njegovih pristaša. Konstantno ga se naziva kršiteljem Ustava i osobom koja kreira razne političke, ali i društvene krize.

“Nisam ja izazvao krizu odabirom jednog prijestupnika za državnog odvjetnika, namjerno. Nisam ja izazvao krizu tako da sam pokušao nametnuti protuustavno, protuzakonito, protuprirodno, protuobičajno, protu-sve, šefa odnosno ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije prije godinu i pol dana. Protiv toga sam se ja morao boriti. Možda je “boriti” previše teška riječ, ali time sam se morao baviti. Zar meni život ne bi bio jednostavniji da je jednostavniji?”

Stoga, svoj program opisuje kao – poštivanje Ustava. Dotaknuli smo se i nekoliko gorućih problema. Jedan od njih je zdravstvo, odnosno odnos javne i privatne usluge.

“Potrebno je mjeriti učinkovitost kako bi se stanje popravilo, a to je nešto što je u prošlosti bilo uređeno.”

Kritika za HDZ

“Hrvatsku trenutno vodi jedna užasno mala grupa ljudi, HDZ-ovaca, na čelu s jednim čovjekom, koji želi svu vlast u Hrvatskoj, ali baš sve, imati utjecaj i zadnju riječ u svemu i koji je fasciniran time u Bruxellesu. Valjda misle da će ga oni tretirati kao da je predsjednik države od 40 milijuna stanovnika, kao da je predsjednik Poljske. Neće!”

Vratio se potom na Ivana Turudića, kojeg “okrzne” u svakoj prigodi. Otkrio je vjeruje li više USKOK-u i DORH-u ili EPPO-u?

Plenković optužio Milanovića da laže, prozvao i medije: “Ljudi, ne vjerujte Milanoviću, čovjek vas laže mjesecima”

“U ovoj situaciji tim europskim istražiteljima, koji su ustvari naši istražitelji, to su ljudi koji su otišli iz tog sustava u europski sustav, na puno veću plaću i koji kao i većina državnih odvjetnika preziru Turudića, to je duboki prezir, ali ne mogu ništa, jer on ima velike ovlasti nad njima. I kako bi sada zvučalo da ja njih pozovem na pobunu protiv Turudića. Mislim, oni ne nose oružje. Kao što je vojne zapovjednike na pobunu i neposluh protiv mene pozvao Plenkovićev razdraganac.”

Javnost je nedavno uzburkalo i potencijalno slanje naših vojnika u misiju NSATU. Milanović je više puta naglasio da naši vojnici neće voditi tuđe ratove, aktivan je bio i saborski Odbor za obranu na kojem, o temi slanja vojnika, nije sudjelovao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

“Nema što aktivna vojna osoba, koja hijerarhijski odgovara vrhovnom zapovjedniku, raditi u političkom koloseumu, on ne može otvoreno govoriti na sjednicama saborskog Odbora, jer je tu cijeli niz zaštićenih podataka, manjih ili većih tajni. Ali što je sa zatvorenom sjednicom Odbora, netko će pitati, koju sam ja predlagao. Pod određenim uvjetima da, ali i tu se načelnika dovodi u neugodnu situaciju da pred političkim miješanim sastavom, govoreći istinu, stane na žulj ministru obrane.”

Iza Milanovića je pet godina mandata, u politici je već gotovo 20 godina. S godinama se promijenio i njegov način komuniciranja jer su došli novi protivnici koji ljude zovu “lažovima”.

Plan za drugi krug: HDZ-ovci dobili poruku da trebaju dovesti još tri glasača koji će zaokružiti Primorca

“Ljudima je smetao moj stil, tonalitet i rječnik. Ja sam to potpuno u stanju držati pod kontrolom, iza mene su godine i godine, dakle zadnjih pet godina je devijacija, ja se tako ranije nisam ponašao. Mogu se ponovno ponašati onako kako se ponašam u javnom prostoru ako imam posla s koliko-toliko razumnim i koliko-toliko pristojnim tipovima, a ovi dečki to nisu bili”, naglasio je i dodao:

“Nemam nikakve instrumente vlasti, prisile, novca da to utjeram, dakle ja s te strane nikome nisam prijetnja i nisam opasan tip, ne mogu nikome nanijeti zlo, ali mogu zaustaviti zlo kada se ne želi primiriti i kada se ne želi ukrotiti. Zato glasajmo, borimo se za zemlju kojoj ne treba puno da bude prva liga.”

