Dron koji je danas eksplodirao u Rusiji isti je kao onaj koji je pao u Zagrebu

U nedjelju je došlo do eksplozije u gradu Kirejevsku u ruskoj regiji Tula pri čemu su tri osobe ozlijeđene. Kako pišu ruski mediji, na mjestu nesreće eksplodirala ukrajinska bespilotna letjelica Tu-141 Striž. U pitanju je isti dron koji je pao u Zagrebu prošle godine, a to nam je potvrdio i vojni analitičar Goran Redžepović.

Podsjetimo, 10. ožujka 2022. u Zagrebu, u blizini studentskog doma Stjepan Radić pala je bespilotna letjelica.

“To je isti dron koji je pao u Zagrebu, a Tula je središte vojne industrije Rusije“, navodi Redžepović i dodaje:

“To je dron sovjetske proizvodnje i za vrijeme Sovjetskog Saveza se proizvodio u Harkivu u Ukrajini.”

Ruski mediji su danas objavili da je dron bio naoružan eksplozivom, a Redžepović je pojasnio koliko zapravo eksploziva može nositi ovaj dron i koliku štetu može napraviti.

“Može nositi 100 kilograma eksploziva sigurno. Ako je neki ‘mekani’ objekt, ako nije bunker primjerice, mogao bi napraviti štetu. Ali, to je samo jedan dron i to je više simbolično nego što je stvarno uništenje. To demonstrira ukrajinsku sposobnost prodora u dubinu ruskog teritorija”, zaključio je vojni analitičar u razgovoru za N1.

