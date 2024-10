Drugi čovjek NATO-a sutra dolazi u Zagreb, Milanović će opet Kundida držati podalje od Sabora

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Informacija zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea o NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU), jedina je točka dnevnog reda zajedničke sjednice saborskog Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a koja će se održati sutra.

Boris Ruge je, dakle, potvrdio svoj dolazak u Zagreb, kako bi zastupnicima kazao da nije planirano da hrvatski časnici idu u Ukrajinu nego u njemački Wiesbaden i time možda pridonio okupljanju dvotrećinske većine potrebne za pozitivnu odluku Sabora o uključivanju Hrvatske u NSATU.

Zasad, međutim, poziv na ovu sjednicu, koju je vladajuća većina organizirala nakon prošlotjednog iznenadnog odgađanja glasovanja o ovoj NATO aktivnosti, nije prihvatio načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, kojem ga je Odbor za vanjsku politiku također u petak uputio.

Njegova formalna potvrda dolaska još nije stigla u Sabor, piše Novi list.

Odbor za vanjsku politiku nije Kundidov matični, kao što je to Odbor za obranu, ali svejedno ako neko saborsko radno tijelo službeno pozove načelnika Glavnog stožera, očekuje se da on dođe na sjednicu. Teško bi pogotovo Kundidu bilo odbiti sudjelovati u nečemu za što zna da je inicijativa samog premijera Andreja Plenkovića. Predsjednik Vlade je bio taj koji je objavio da će Ruge doputovati u Zagreb i zastupnicima dodatno pojasniti što je to točno NSATU.

Raspudić o NSATU misiji: Dok traje igrokaz za javnost HDZ i SDP trguju oko sastava Ustavnog suda

Ali, konačnu riječ kada je u pitanju Kundid i dalje ima predsjednik Zoran Milanović, koji mu je svojim zapovijedima dva puta onemogućio prisustvo na sjednici Odbora za obranu. Situacija je sada ponešto drukčija jer Kundid se već, na zahtjev ministra obrane Ivana Anušića, pisano očitovao o karakteru NSATU.

Usmena zapovijed

No, Novi list doznaje u Uredu predsjednika da Milanović namjerava isto postupiti i, bez obzira i na činjenicu da će na sutrašnjoj sjednici biti vršitelj dužnosti glavnog tajnika NATO-a, ponovo usmenom zapovijedi zadržati Kundida podalje od Sabora. Tako zastupnici, članovi Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, kao i ostali zainteresirani, po svemu sudeći, neće biti u prilici postavljati Kundidu pitanja o njegovoj tvrdnji iz spomenutog očitovanja da vojnici NATO-a određeni za NSATU neće prelaziti područje država članica saveza, što se ipak ne podudara posve s onim što piše u međuvremenu deklasificiranoj informaciji.

Hajdaš-Dončić: “Hoće li dvije osobe negdje ići, ili neće, od toga NATO misija neće propasti”

Ali, neće niti čitava opozicija biti na zajedničkoj sjednici koja se događa u stanci u radu Sabora. Klub zastupnika SDP-a zaključio je da raspolaže svim relevantnim podacima o NSATU i da ga Rugeov nastup ne može uvjeriti da podrži tu NATO aktivnost te stoga glavna stranka oporbe samo još čeka glasovanje i njezinih predstavnika neće biti sutra u Saboru. Vrijedi to i za potpredsjednika Odbora za vanjsku politiku Krešu Beljaka (HSS).

“Ne znam ništa o toj sjednici, a i kao katolik ću u srijedu imati obveze na groblju”, rekao nam je Beljak.

Pritisak javnosti

Možemo!, čiji je Marin Živković i član Odbora za vanjske poslove, procijenilo je, pak, da vrijedi otići na sjednicu dvaju saborskih tijela.

“Kao i uvijek idemo da bi postojao netko tko postavlja pitanja i prokazuje ako se nešto prikriva. Da nismo bili na sjednici Odbora za obranu i da je izostao pritisak javnosti, ne bi došlo do deklasifikacije važne informacije, nego bi se sve svelo na riječ protiv riječi. Sada očekujemo da se zastupnicima dostavi taj »deklasificirani« dokument, kazala je predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić.

Most, koji nema nikoga ni u Odboru za vanjsku politiku ni u Izaslanstvu Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, neće slijediti primjer SDP-a, premda je već ranije zauzeo čvrsto stajalište da neće glasovati za NSATU.

“Doći ćemo na tu sjednicu, ali svoj stav sigurno nećemo promijeniti jer smo donijeli političku odluku da budemo protiv. Naš zastupnik koji bude tamo to će i reći. Nemamo ništa protiv da netko iz NATO-a dođe, ali sve je tu jasno, deklasificiran je bitan dokument i Plenković je rekao da će NATO časnici odlaziti u Ukrajinu”, naglašava mostovac Nikola Grmoja.

