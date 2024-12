FOTO / Državne nekretnine daju u zakup 30 poslovnih prostora diljem Hrvatske

Podijeli :

Državne nekretnine

Državne nekretnine objavile su javni poziv za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojim se nudi 30 poslovnih prostora diljem Hrvatske, a najviše u Zagrebu.

Nudi se 14 poslovnih prostora u Zagrebu, a preostalih 16 prostora daju se u zakup u Iloku, Karlovcu, Novom Vinodolskom, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Topuskom, Umagu, Varaždinu, Vinkovcima i Vukovaru.

N1 doznaje: Država ostala bez više od pola milijuna eura jer su propale firme kraljice parfema koje su koristile elitne državne lokale

Najveći broj zagrebačkih poslovnih prostora iz natječaja nudi se u drugoj zoni, među kojima se ističu dva prostora nedaleko Zrinjevca na adresi Boškovićeva 3, površine oko 100 metara četvornih i početnom mjesečnom cijenom od 940 eura, te u Boškovićevoj 7B kojemu je, obzirom na manju površinu od približno 28 četvornih metara, početna cijena oko 263 eura.

Ulični poslovni prostori na frekventnim lokacijama u Gajevoj i Gundulićevoj na broju 23, površine oko 30 i 40 četvornih metara, mogu se zakupiti po početnoj cijeni od 301,49 eura u Gajevoj, odnosno 405,15 eura u Gundulićevoj, a taj prostor uz prizemlje ima i galeriju. Ostali ponuđeni prostori druge zone u Zagrebu nalaze se na lokacijama Ilica 124, Petrinjska 26, Stančićeva 11, Šenoina 8 i Trg Otokara Keršovanija 6.

U zagrebačkoj nultoj zoni daje se u zakup poslovni prostor smješten na 1. katu Ilice 35 s pogledom na Ilicu i površine je 44 četvorna metra, dok se u neposrednoj blizini Hrvatske narodne banke, u Jurišićevoj 30, nalazi prostor koji se sa svojih 121,35 četvornih metara može zakupiti po početnoj mjesečnoj cijeni od 1.833,04 eura.

Poslovni prostor koji se daje u zakup u Splitu, u ulici Slobode 3, nalazi se nedaleko Gradske knjižnice Marka Marulića, sastoji se od prostora u prizemlju i podrumu, a sa 365 četvornih metara površinom je najveći prostor koji se na ovom natječaju nudi u zakup po početnoj cijeni od 4.018,06 eura.

U Puli se nude tri poslovna prostora na lokacijama Jeretova 34, Kamenjak 3 i Riva 14, dok se u Rijeci prostori nalaze u Krešimirovoj 24B, Milana Smokvine Tvrdog 4A i Tizianovoj 36A. Početne cijene se kreću od cca 369 eura do 1.500 eura za poveći prostor na Rivi u Puli, dok su one riječke u rasponu od 640 do 990 eura.

Od kontinentalnih gradova ističu se dva poslovna prostora na glavnim gradskim trgovima. Jedan se nalazi u Varaždinu na Trgu kralja Tomislava 7 koji se sa svojih 30 četvornih metara nudi po početnoj cijeni od 152,58 eura, a drugi poslovni prostor od 17,15 četvornih metara nalazi se na Vinkovačkom korzu i može se zakupiti po početnoj cijeni od 102,43 eura.

Svi prostori u zakup daju se u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine.

Ponude za zakup dostavljaju se na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, 10000 Zagreb. Rok za predaju ponuda je do podneva 24. siječnja 2025., a prostori se prethodno mogu pogledati između 13. i 17. siječnja 2025. na ovoj poveznici.

