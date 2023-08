Državni tajnik: Ajmo sad moliti Boga i tražiti klubove da utakmice prođu u miru

Podijeli :

Državni tajnik za sport Tomislav Družak u N1 Studiju uživo komentirao je nemile događaje iz Atene, u kojima su sudjelovali i hrvatski huligani.

Navijač grčkog AEK-a preminuo je nakon ozljeda zadobivenih ubodima noža, a policija još uvijek traga za počiniteljem ili počiniteljima. A sve se moglo spriječiti…

Protiv 104 navijača podignuta kaznena prijava, evo za što ih se tereti

“Naravno, moglo se. Da je grčka policija, odnosno njihovi organi koji su za to zaduženi, ozbiljno shvatili poruke i informacije dobivene s hrvatske i crnogorske strane. Da su sukladno tome napravili procjenu opasnosti, mogli su napraviti plan i spriječiti sukob”, objasnio je Družak.

Ministrica turizma i sporta razgovarala je s grčkim ministrom, što je rezultiralo dogovorom o sastanku kroz narednih 15 dana.

“Bio je to korektan i konkretan razgovor. Mislim da je s te strane postignut visok stupanj razumijevanja”, naglasio je državni tajnik za sport.

Klubovi AEK i Dinamo nisu toliko puni razumijevanja. Nije dojam ni da će se strasti smiriti.

“Do utakmica koje će se odigrati teško da će se smiriti, ali ministri apeliraju prema klubovima da se smire tenzije. Nije mi ni jasno zašto AEK toliko inzistira na mjerama kontra Dinamu, iako je on najmanje kriv što se ovo dogodilo, prema informacijama kojima raspolažemo. Predstavnici Dinama su tražili razgovor i bila je dogovorena večera, s koje su predstavnici AEK-a demonstrativno otišli.”

Sad te utakmice, kao i one između Hajduka i PAOK-a, predstavljaju izniman rizik.

“Poduzet će se sve da sigurnost svih koji dolaze na utakmicu kako bi uživali u nogometu, ne budu ugroženi. Vjerujemo da će i grčka policija sad ozbiljnije pristupiti situaciji”, ističe Družak pa se osvrće na problem huliganizma u Hrvatskoj:

VIDEO Teta ubijenog grčkog navijača u suzama: “Neću to dopustiti”

“Ne bih rekao da je to problem samo u Hrvatskoj. Svi se pozivamo na nekakav zapad i razvijenost demokratizacije, ali to se događa i u Francuskoj, Nizozemskoj… Mladi kroz huliganizam pokušavaju pronaći svoje mjesto pod sunce. Rješenja za to ima, ali ona se ne mogu dogoditi preko noći. To je proces kojem trebamo konačno ozbiljno pristupiti. Naš zakon je solidan. Nije idealan, ali je solidan. Imao sam čast i priliku braniti ga kad je donesen jer se tvrdilo da je protiv navijača, ali nije, on je za navijače koji se žele osjećati sigurno. Ne sjećam se kad je na našim sportskim borilištama bilo incidenata.”

Sad je najbitnije da ni u narednim utakmicama hrvatskih i grčkih klubova ne bude nikakvih incidenata.

“Ajmo sad odraditi ovih deset dana, vidjeti što će se dogoditi, moliti Boga i na neki način tražiti od klubova i policije da utakmice prođu u mirnom tonu, da se smire tenzije”, zaključio je Tomislav Družak.

