Franković prijavio prijetnju smrću: “Ozbiljna je”

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković izjavio je u ponedjeljak da je dobivenu anonimnu prijetnju smrću zbog koncerta Zdravka Čolića na dočeku Nove godine prijavio policiji iz koje su potvrdili da je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Franković je istaknuo kako nije riječ o prvoj prijetnji koju je dobio kao gradonačelnik ili ranije kao predsjednik dubrovačkog gradskog vijeća.

“Svaku sam prijavio policiji pa tako i ovu, koja je došla službeno na Grad Dubrovnik, čim sam je dobio. Prijetnju sam javno objavio jer treba upozoriti i na odgovornost onih koji prijete. Ne bih rekao da je prijetnja mala. Ozbiljna je”, rekao je Franković.

Dodao je kako ima dobar odnos s braniteljskom populacijom te kako nije siguran da iza anonimnog pisma uopće stoji branitelj.

“Branitelji su se borili na demokratsku državu, koja počiva na pravnim načelima, u kojoj nema zabrana i gdje se poštuju institucije. Ovdje ima nekoga tko se nazvao branitelj i predstavljao uime 1. i 4. brigade. ‘Četvrta’ se očitovala kako nemaju s tim nikakve veze i da podržavaju moj rad”, naveo je Franković.

Napomenuo je da ne namjerava koristiti nikakve posebne mjere zaštite.

„Meni je ključno da je zaštićena moja obitelj i to me jedino interesira. S ulogom gradonačelnika sam prihvatio i teret te dužnosti, koja nije uvijek ni jednostavna ni lijepa. Čovjek se mora naučiti jer je to sastavni dio posla”, poručio je Franković.

Franković je ranije u ponedjeljak objavio da je primio anonimnu prijetnju smrću zbog koncerta Zdravka Čolića na dočeku Nove godine.

“Druže Frankoviću, kad smo mi branili Dubrovnik od četnika i srbadije 1991. godine ti danas pozivaš srbske pjevače na Stradun kao Zdravka Čolića i druge Cece srbske koji su pjevali na Palama četnicima, sad misliš da ćeš teško zezat hrvatski narod. Posljedna opomena, da ćemo preorati dinamitima cijeli Stradun, a tebe objesiti na jarbol na Stradunu”, stoji u anonimnom pismu, potpisanom s ‘Hrvatski branitelji Tigrovi i 4. brigada Hrvatske, 10000 Zagreb’.

“Čestitka za dobro jutro od ‘branitelja’ koji se nisu imali hrabrosti potpisati”, napisao je Franković uz fotografiju anonimnog pisma.

