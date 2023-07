Dva Prljava kazališta: Bivši članovi pokreću novu verziju sastava

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Bivši bubnjar Prljavaca Tihomir Fileš je nedavno osnovao novu inkarnaciju Prljavog kazališta. Ovo novo Prljavo kazalište uključuje Fileša i još jednog bivšeg člana, Davorina Bogovića, te Alena Kraljića, bivšeg člana benda Pips, Chips & Videoclips. Tijekom pandemije, zajedno su radili na novom albumu pod nazivom "Underground".

Tihomir Fileš, zajedno s Davorinom Bogovićem i Alenom Kraljićem, bivšim članom benda Pips, Chips & Videoclips, osnovao je novo Prljavo kazalište i planira izdati album “Underground” u rujnu. Fileš je u razgovoru s Večernjim listom objasnio razlog za naziv albuma te je istaknuo je li u kontaktu s drugim članovima Prljavog kazališta, koji su nastavili pod tim imenom nakon što im je Trgovački sud ukinuo privremenu mjeru.

“Ima puno razloga zbog kojih smo se mi odlučili na snimanje novog albuma koji smo nazvali Underground. Možemo samo o nekima; kao prvo meni je neizmjeran užitak što sam mogao svirati sa svojim starim prijateljima i glazbenicima koji su i nositelji ovog projekta. Uz to sam osobno imao ugovornu obavezu snimanja još jednog diskografskog izdanja albuma Prljavog kazališta za Croatia Records, to je bila obaveza još od prije pandemije koronavirusa i to sam odlučio ispoštovati. Tijekom tog pandemijskog perioda sam intenzivirao svoja druženja s Bogovićem i Kraljićem s kojim se poznajem još iz dana kada je moja firma “Heroj ulice” izdala prvi album Pipsa. Kako mi ne znamo ništa drugo nego svirati svoje pjesme, počeli smo se svakodnevno družiti i zajedno svirati. Zajedno smo radili na tekstovima nekih predložaka Kraljinih pjesama i tako smo nekako iznjedrili tih deset pjesama s ovog albuma”, rekao je Fileš.

Bogović se zaljubio u nove pjesme

“Najteže nam je bilo nagovoriti našeg Davorina Bogovića da nam se pridruži i otpjeva cijeli materijal koji smo nekako podsvjesno i svjesno od početka krojili za njega, a odluku da uđe u bend konačno je donio kad smo mu prezentirali demo snimke tih desetak novih pjesama pa se i on sam u njih zaljubio. S Bogovićem sam pio kavu svih ovih godina, još tamo od 1981. godine kad je prvi put otišao iz benda pa do danas i zvao sam ga da gostuje na koncertima Prljavog kazališta kad god je to bilo moguće”, ističe Fileš.

“Želja mi je da nam se pridruži Nino Hrastek jer tako bismo, osim Kralje, tada bili u bendu mi svi osnivači Prljavog kazališta i ekipa s prvog i drugog albuma. Tu smo se negdje i pozicionirali, jer ćemo svirati onako kako je Prljavo kazalište zvučalo od 1977. godine do 1981. godine to jest od prvog albuma do “Crno bijelog svijeta“. Možda je za nečiji ukus to premalo komercijalno i previše rock ali to je ono što mi slušamo i što najbolje znamo raditi i zato smo i nazvali album “Underground”. To je neki naš povratak korijenima i povratak zvuku Prljavog kazališta kakvo je nekada bilo”, kaže Fileš.

