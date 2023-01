Potres magnitude 2.9 dogodio se danas u 10 sati i 4 minute s epicentrom devet kilometara sjeverno od Zagreba, objavila je Seizmološka služba.

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je na Twitteru da su Zagrepčani oborili rekord po broju dojava koje su poslali nakon potresa. Ispričali su se i zbog kašnjenja obavijesti.

Novi potres u Zagrebu

“Našim prijateljima i korisnicima u Zagrebu. Kad je posljednji potres pogodio grad prije 40 minuta, upravo smo oživljavali našeg Twitter bota koji je odlučio uzeti slobodan vikend! To objašnjava kašnjenje naše objave! Oprostite zbog ovoga”, piše.

EMSC je primio 5500 dojava u roku od pet minuta nakon potresa. Za ovu jačinu potresa, to je rekord, piše EMSC.

“Ali vi ste ponovno oborili rekord: prikupili smo 5500 dojava unutar prvih 5 minuta nakon potresa M2,7-M3! Vjerojatno bismo iz dojava mogli vidjeti promjene gustoće naseljenosti u Zagrebu. Hvala na povjerenju i čuvajte se”, piše EMSC.

To our friends and users in #Zagreb. When the latest #earthquake shook the city 40 min ago, we were just resuscitating our Twitter bot which had decided to take its week-end off! That explains the delay in our publication! Sorry about this