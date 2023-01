Podijeli :

Izvor: Grgo Jelavic/PIXSELL /ILUSTRACIJA

Hoće li privatnim iznajmljivačima pasti zarada u idućim godinama!? Europska komisija najavljuje uvođenje PDV-a i za privatni smještaj. No, pitanje je kada i za koga, tako da se mali iznajmljivači izgleda ipak ne trebaju još zabrinjavati. Ono što im stvara glavobolju jest paušalni porez na dohodak koji je u nekim županijama već drastično porastao, primjerice u Splitu s 350 na 1500 po krevetu. Na Kvarneru je slika umirujuća za iznajmljivače. Porez je u Rijeci skočio s oko 300 na 450 kuna, no u ostatku županije uglavnom je ostao isti. Kako iznajmljivači i turistički radnici gledaju na eventualna povećanja poreznih davanja?

Punat, zatvorene kuće, pusto mjesto. Još je nekoliko godišnjih doba do turističke vreve. Iznajmljivači broje novac bojeći se da bi im ga mogla uzeti država. Ne dižite nam porez, zavapili su i poručili – radije hvatajte “krivolovce”.

“Cijene su već visoke, znači trebala bi se država ili te institucije preusmjeriti više prema nelojalnim iznajmljivačima koji iznajmljuju pod nazivom prijatelja i rade nama konkurenciju, znači mi plaćamo poreze, mi dajemo državi sve”, rekao nam je Zlatko Brusić, mali iznajmljivač.

U javnosti kolaju dezinformacije i nepoznavanje materije, tvrde na otoku. Povećanjem poreza na dohodak ilegalci bi još više profitirali.

“Znači tu imamo tri puta više kapaciteta u takozvanom nekomercijalnom smještaju, nego što imamo u kategoriziranom smještaju. Drugim riječima, svaki treći kupac nekretnine u Hrvatskoj je stranac, ali i hrvatski građani bi radije iznajmljivali takve nekretnine kao da ih izmamljuju podstanaru. A to može biti svaki državljanin iz EU koji može 90 dana boraviti u Hrvatskoj, bez obaveze da se ovdje prijavljuje, da plaća turističku pristojbu. I tu se onda ne plaća ni porez na dohodak”, pojašnjava turistički konzultant Nedo Pinezić.

Paušalni porez na dohodak tako u Puntu ostaje 300 kuna po krevetu. Postoje i druge metode kako doći do prihoda, kažu u tamošnjoj turističkoj zajednici.

“Moje osobno i profesionalno mišljenje je da ne treba za sada opterećivati male iznajmljivače. Možda se može urediti i na druge načine, da ih se obvezuje s brojem kreveta, gdje bi onda morali otvarati obrte”, mišljenja je direktor TZ Punat Branko Karabaić.

Imaš više od 20 kreveta – ideš u obrtnike. Da svi nameti ostaju isti, potvrđuje nam i načelnik općine.

“Ako smo i htjeli promijeniti odluku za ovu godinu, to smo trebali napraviti do kraja prošle godine. Tako da naši iznajmljivači mogu biti mirni i sigurni da se do kraja ove godine u općini Punat neće mijenjati cijene, što se tiče paušalnog poreza”, kazao nam je načelnik općine Daniel Strčić.

A na pitanje je li on za to da se paušalni porez podigne, odgovara da u ovom trenutku nije: “Ne bih htio govoriti predaleko u budućnost jer ne znamo što nosi, ali sada kakvo je stanje, ja nisam da se cijene dignu.”

U većina gradova i općina u županiji, osim same Rijeke, ostala je tako ista razina tog poreza na dohodak. Budimo mudri -upozorava župan.

“Pa ja sam uvijek za to da se da daha poduzetnicima, ali da se pravično i oporezuje jer turizam i javni sektor moraju sve učiniti. Nije samo turizam kreveti i hrana, turizam je i cesta, odvoz otpada, turizam je vodoopskrba”, poručio je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

Treba naći balans između nameta i potreba za ulaganjima, smatra Komadina. Kao i uvijek. Što manje miješanja u politiku, to duže u politici.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Pripremite toplu odjeću, dolazi prava zima. Evo kada se očekuje snijeg Ovo je 10 automobila čija će cijena rasti u 2023., nude se već za 3.000 eura