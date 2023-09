Europski pučani o hrvatskoj priči o uspjehu: “To je duh Hrvatske, duh HDZ-a u Hrvatskoj”

Podijeli :

Vodeći političari najveće europske grupacije, Europske pučke stranke, ovaj tjedan u Splitu na radnim sastancima, većinom iza zatvorenih vrata, pripremaju se za nadolazeće europske izbore.

Manfred Weber je istaknuo da su prioritet migracije. “Ti brojevi su previsoki. Država mora odlučivati tko će ući, a ne trgovci ljudima. Moramo biti humani. Mi smo kršćanska stranka i moramo imati uvjerljivi plan kako jačati današnju EU. Divno je biti u Hrvatskoj i ona je savršena zemlja za raspravu. Zahvaljujem hrvatskom premijeru”, rekao je.

“Hrvatska je dokaz da možemo uvjeriti ljude u proširenje Europe. To je duh Hrvatske, duh HDZ-a u Hrvatskoj. To je za nas motivacija na europskoj razini. Plenković je dobro povezan na europskoj razini i od toga koristi ima Hrvatska”, dodao je.

Premijer Andrej Plenković je pozdravio sve i izrazio ponos da je domaćim ovakvom skupu. “To je znak da imamo podršku naših prijatelja. Nekoliko je ključnih tema, a nama je važno kršćansko naslijeđe Europe. Prvi problem je sigurnost, jedna kriza je pandemija covida, a druga je napad Rusija na Ukrajinu i treća su nezakonite migracije. To pitanje sigurnosti stavlja u samo središte naših politika”, rekao je premijer.

“Drugo pitanje je konkurentnost europskog gospodarstva. Moramo biti solidarni u vrijeme krize, covid je bio veliki problem, ali EU je pronašla izvrstan odgovor kroz fondove za oporavak. Što se tiče proširenja, mi imamo puno znanja i razumijemo što se događa u susjedstvu i očekujemo izvješće o napretku i ubrzanje reformi za sljedeće faze pregovora. To vrijedi i za Ukrajinu i Moldaviju”, dodao je.

Ursula von der Leyen je naglasila da se sjeća početka godina kada je u Zagrebu proslavila integraciju u Schengen i eurozonu. “Hrvatska je priča o europskom uspjehu. U posljednje četiri godine plovili smo kroz brojne krize, mi smo se složili i donijeli najambiciozniji zakonodavni plan od početku Unije. Za 9 mjeseci ćemo imati izbore za Europski parlament i moramo odrediti prioritete”, rekla je.

“Rat u Ukrajini je pokazao da se Europa mora prilagoditi novim izazovima. Podržavamo Ukrajinu financijski i vojno i riješili smo se ruske nafte i plina, ali ni to nije dovoljno. Moramo se angažirati i poboljšati čiste tehnologije jer to povećava našu neovisnosti i pojačava našu konkurentnost. Jedan od izazva su i migracije, moramo pogledati naš sustav azila. Pozivam zemlje članice da dođu do dogovora”, dodala je.

“Naši građani s pravom očekujemo da će Europa odlučiti tko će doći k nama i pod kojim uvjetima, a ne krijumčari. Važna tema je i proširenje. Uzmite Hrvatsku kojoj je proširenje donijelo veliki uspjeh. Zemlje moraju provesti brojne reforme i uskladiti se s EU-om. To je vrlo važno, da nas proširenje jača”, navela je von der Leyen.

Pučani, udruženje europskih stranaka desnog centra, trenutno su sa 177 zastupnika najveća politička grupacija u Europskom parlamentu. EPP danas ima četiri europska predsjednika i devet premijera. Grupacija broji osamdesetak europskih, ali i stranaka iz Libanona i Maroka.

